Az Európai Unió tagállamainak, így Magyarországnak is fel kell számolnia hatályban lévő energiatámogatási intézkedéseket 2023 végéig – egyebek mellett ez az egyik fő megállapítása az Európai Bizottság európai szemeszter tavaszi csomagjának. A dokumentumot a kereskedelempolitikáért felelős biztos Valdis Dombrovskis mutatta be szerdán.Mindez azt jelenti, hogy a magyar kormány egyik legfontosabb intézkedésének, a rezsicsökkentésnek is véget vetne fél éven belül a brüsszeli vezetés.

Hogyan reagált a Fidesz és a magyar kormány a rezsicsökkentés felszámolására?

Ezek a javaslatok következetlenek és elfogadhatatlanok – reagált szinte azonnal a brüsszeli dokumentumban megfogalmazottakra a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja. Szerintük az Európai Bizottság gazdaságpolitikai javaslatainak fő célja az emberek tartós jólétének megőrzése lenne, csakhogy ezzel szemben Brüsszel megszorításokat javasol.

"Brüsszel javaslatának végrehajtása minden magyar család számára havi 181 ezer forintos rezsiáremelést jelentene. Továbbá szintén sorsukra hagynák a rezsivédelemben részesülő családi lakóközösségeket és kisvállalkozásokat is. Az energetikai beruházások gyorsításának legfőbb akadálya pedig maga a Bizottság, amely visszatartja az erre fordítható forrásokat" – fogalmaztak.

