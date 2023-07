„Rossz dolog, hogy megfenyegettek, sok politikus ismeri az érzést, átéltünk már ilyesmit. Továbbmegyek: ami veled történt, bűncselekmény, és elvárjuk a hatóságoktól, hogy derítsék fel az elkövetők kilétét. A fenyegetés, az erőszak nem lehet a közéleti viták része, eszköze” – szögezte le Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője szerda délután abban a Facebook-posztjában, amelyben arra reagált, hogy Jámbor Andrást, a szélsőbaloldali Szikra Mozgalom országgyűlési képviselőjét halálos fenyegetés érte.

Közösségi oldali bejegyzésében a kormánypárti politikus ugyanakkor rámutat, hogy aligha van min csodálkoznia ellenzéki politikustársának az őt ért fenyegetésen, hiszen mint írja, az ő „hazai és külföldi elvtársai, radikális szélsőbaloldaliak magyar embereket vertek félholtra Budapest utcáin”, azaz Kocsis Máté szerint hosszú idő után Jámbor András maga és az ő „bolsevik-kommunista meggyőződése” importálta a magyar politikába az erőszakot.

„Az osztrák sajtó már azt is feltárta, hol volt Ausztriában a fészke annak a radikális Antifa-csoportnak, melynek mozgalmad tagjai is aktív résztvevői voltak. A tavaszi szélsőbaloldali vérengzések után azt is tudta minden józanul gondolkodó ember, hogy ebből baj lesz. Ugyanis az erőszak erőszakot szül. Aki az erőszak eszközéhez nyúl, az maga is könnyen az áldozatává válik. Sokan megmondták előre, így is lett, és ez rossz irány” – hangsúlyozza a Fidesz frakcióvezetője.