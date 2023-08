– Egy olyan helyzetben, amiben az európai gazdaság és mi, magyarok vagyunk, egymásra épülő lépéseket kell tenni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában a Magyar Nemzet tudósítása szerint. A kormányfő kifejtette, hogy a baj gyökere a háború, és amíg nincs béke, addig marad a háborús gazdaság, és maradnak a háborús következmények. A szankciók maradnak, mert Brüsszel nem akarja őket visszavonni.

A miniszterelnök rámutatott: ha a háború véget érne, akkor egy pillanat alatt megváltozna az a közeg, amelyben az európai gazdaság van.

– Egy hirtelen béke a harcoló feleknek is jót tenne, mert nem vesztenék százak és ezrek az életüket – tette hozzá. Mint jelezte,

a helyes politikai és erkölcsi álláspont az, hogy békére van szükség, azonban ezt hazánkon kívül csak a Vatikán képviseli. Hamar megváltozna az európai gazdaság, ha az Egyesült Államok és az Európai Unió másképpen viselkedne

– mutatott rá a miniszterelnök.

Az interjút itt tudja megtekinteni, 1:49-nél kezdődik a beszélgetés:

A kormányfő szerint három teendő van: meg kell védeni a munkahelyeket, ebben jól állunk. – A második teendő az infláció letörése. Ez nehezebb dió volt – húzta alá Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a harmadik feladat a növekedés.

Emlékeztetett, hogy világosan meg kellett hirdetni azt a politikát, hogy az árspekuláns multik hagyják abba az indokolatlan áremelést. – Erőt kellett mutatni, hogy ez nem megy. Ami sok, az sok – szögezte le. Kiemelte: ezzel elérhető, hogy az év végére egyszámjegyű legyen az infláció.

A magyar gazdaság jól állta a sarat – közölte a kormányfő. Hozzáfűzte: az illetékes minisztereknek ugyanakkor a nyaralás „nem megengedhető”.

Hangsúlyozta: a gazdasági szereplők nem zártak be munkahelyeket, hanem készülnek a jövőre, még akkor is, ha nehéz a helyzet.

Brutális áremelkedés volt, amivel nem tudtak lépést tartani a bérek, ezért meg kell célozni a béremeléseket is

– jelentette ki Orbán Viktor. Hozzáfűzte: a 2024-es költségvetési év 6 százalékos inflációval számol, ami magas, de ez a minimum, amit el kell érnünk.

Ha tudjuk folytatni a munkát, akkor ez 5 százalék is lehet – fogalmazott a kormányfő.

Többről szól az atlétikai világbajnokság

Orbán Viktor rámutatott, hogy van gazdasági összefüggés a budapesti atlétikai világbajnokság és a gazdaság növekedése között, ám szerinte ennél nagyobb dologról van szó.

– Azt a célt tűztük ki, hogy a főváros világeseményeknek adjon otthont – ismertette Orbán Viktor. Emlékeztetett, hogy mindez a Hungexpo felújításával kezdődött, majd következtek a kulturális létesítmények, a harmadik nagy lépés pedig a sportesemények világa. – Ezek mind Budapestre irányítják a világot. Ebbe a sorba illeszkedik az atlétikai vb – ismertette a miniszterelnök, majd köszönetet mondott a rendezvény szervezőinek.

Ma Budapest egy olyan nemzet főváros, ahová el kell jönni. Joggal érezhetik úgy az emberek, hogy ha nem jönnek ide, kihagynak valamit

– mutatott rá Orbán Viktor. Emlékeztetett: nagy tervük volt még 2010-ben, amikor egy lerongyolódott országot vettek át, hogy a főváros világversenyeknek adjon otthont, és legyenek megfelelő létesítmények és szállodák, ahol a vendégek meg tudnak szállni.

Budapest mindenkié!

– jelentette ki a miniszerelnök. Az atlétikai világbajnokság diplomáciai jelentőségét is hangsúlyozta, és megemlítette, hogy a török elnök mellett hazánkba érkezik a katari emír és a szerb elnök is.

A megmaradáshoz erő kell

Az augusztus 20-i ünnepről is beszélt Orbán Viktor. Felidézte, hogy a magyar történelem kacskaringós és viharvert. Mint mondta, 1100 éve messziről jöttünk, és azóta szigetszerűen élünk itt, viszont amit elfoglaltunk, azt tartjuk.

– Arra, hogy erre van lehetőségünk, van hagyományunk, kultúránk, amely segít túlélni, abban Szent Istvánnak kulcsszerepe van – fogalmazott a miniszterelnök.

A kormányfő délelőtt ott lesz Zalaegerszegen a Rheinmetall üzemének átadásán. A miniszterelnök a beruházást méltatva emlékeztetett:

a magyar hadiipar az elmúlt húsz évben leépült, így most már arról kell beszélni, hogyan építjük újjá.

– Erő nélkül nem lehet megmaradni. A megmaradáshoz lelki, de katonai erő is kell. Nekünk harcosaink legyenek, és ne egyenruhás munkavállalóink! A legfontosabb a katona. A kiképzésre, a fizetésre helyezzük a hangsúlyt. De kell hadiipar is. Saját gyártás nélkül nem tudunk működőképes hadsereget létrehozni – mondta a miniszterelnök, aki szerint az ukrán–orosz háború megtanította, hogy nemcsak az a lényeg, hogy menyi fegyvered van, hanem az is, hogy mennyit tudsz gyártani.

Portálunk élőben számol be délelőtt a zalaegerszegi átadásról és Orbán Viktor miniszterelnök beszédéről.