Világmárkákat árusító üzletek, egyenletesen magas minőségű kulturális kínálat, egymással is versengő, nemzetközileg is jegyzett éttermek tucatjai, négy- és ötcsillagos szállodák. Nyilván nagyon jó az is, hogy az angol legénybúcsús turisták tömegei a VII. kerületben vonulnak éjszakánként A-ból B-be, de nem ennek kéne a szolgáltatási paletta meghatározó elemének lennie. Ez a város ennél sokkal nagyobb potenciával bír.