Érzékenyítés 2 órája

Az LMBTQ-lobbi újabb emberére talált, ezúttal a holland nagykövet személyében

Désirée Bonis holland nagykövet kinevezése óta már számos alkalommal foglalt állást a szexuális kisebbségek mellett. A Holland Királyság magyarországi nagykövetsége is előszeretettel támogatja az LMBTQ-közösségeket és az őket védő civileket. A holland nagykövetség jóvoltából valósult meg a Labrisz Leszbikus Egyesület több projektje is. De szoros partneri kapcsolatot ápolnak a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szervezettel is, és az általuk alapított Szabad-díj egyik nyertesét, Pankotai Lilit is támogatják – írja a Magyar Nemzet.

Désirée Bonis holland nagykövetasszony és David Pressman amerikai nagykövet a pécsi pride–felvonuláson Forrás: Facebook/Embassy of the Netherlands in Hungary

David Pressman amerikai nagykövet mellett az Egyesült Királyság és a Holland Királyság nagykövete is az első sorban menetelt a múlt szombati pécsi melegfelvonuláson, amelyet idén harmadik alkalommal rendeztek meg. Désirée Bonis holland diplomata a 2022-es pécsi Pride-on is tiszteletét tette, idén azonban a résztvevőkhöz is szólt Pankotai Lili aktivistával. Korábban is előfordult, hogy a nagykövet asszony a szexuá­lis kisebbségek, az LMBTQ, illetve a „civil” szervezetek mellett foglalt állást. A holland nagykövet augusztusban a Sziget Fesztivál LMBTQ-sátránál, a Magic Mirrornál mondott beszédet, ahol a körül az amszterdami szivárványos ruha körül gyűltek össze, amely a homoszexualitást korlátozó országok zászlóiból áll össze. Désirée Bonis nemrégiben egy kecskeméti hírportálnak is kifejtette, hogy Hollandia számára kiemelten fontos az LMBTQ-közösséghez tartozó személyek emberi jogai­nak védelme. Nekik ugyanolyan emberi jogokkal kell rendelkezniük, mint a többi embernek – szögezte le. A holland diplomata támadta a gyermekvédelmi törvényt is, amely szerinte a homoszexuális embereket a pedofíliával hozza összefüggésbe, de aggodalmát fejezte ki a jogállamiság és a szabad média helyzete, valamint az igazságszolgáltatás függetlensége miatt is. Érdemes megjegyezni, hogy a Holland Királyság budapesti nagykövetsége a jogvédő és az LMBTQ-szervezeteket is előszeretettel támogatja. A teljes cikk IDE KATTINTVA olvasható!

