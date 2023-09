A Száhel-övezet 11 afrikai országon halad át, gyakran "éhségövnek" is nevezik ezt a régiót. A magyar kormány nemrég jelentette be, hogy fokozza jelenlétét a Száhel-övezetben, elsősorban Csádban. A segítségnyújtás az Európába irányuló migrációt is mérsékelheti.