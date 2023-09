A Magyar Nemzet kérdésére miszerint Gyurcsányék újra kormányzásra készülnek, Gulyás Gergely elmondta:

a magyar baloldalnak antidemokratikus hagyományai vannak, de reméli, hogy ettől még nem akar úgy hatalomra kerülni, hogy nem nyer választást.

A kormány komoly veszélynek és kockázatnak tartja a Dobrev-kormány megalakítását, mivel ha visszatekintünk a magyar demokrácia szűk három és fél évtizedére, akkor kiemelkedően az országnak a legrosszabb, legsikertelenebb, legkorruptabb időszaka a Gyurcsány-korszak volt.

Éppen ezért nem lenne jó, ha ez a kormányzás bármelyen formában visszatérne

– jelezte Gulyás Gergely.

Arra, hogy mit gondol a Momentum elnökének a parlamentben bemutatott performanszáról, úgy reagált: ugyanazt, mint ő. – Egyetértek a minősítéssel, de mi nem szoktunk így beszélni – jegyezte meg.

Kiderült az is, a szuverenitásvédelmi törvényjavaslatot ősszel fogják benyújtani, amelynek legfontosabb eleme, hogy

ellehetetlenítsék, hogy a választáson jelöltet állító párt vagy szervezet külföldről támogatást kapjon.

Amerikai oldalról az ideológia határozza meg az együttműködést

– Magyarország azon célkitűzése nem változott, hogy az Egyesült Államokkal, mint fontos szövetségesével, a lehető legjobb viszonyt tartsa fenn – mondta Gulyás Gergely, hozzátéve: az ország területén működő amerikai cégek rengeteg embernek adnak munkát.

Gulyás Gergely szerint az amerikai kormány részéről van probléma, ugyanis a politika területén az ideológia határozza meg az együttműködés feltételeit.

Mivel a magyar kormány ideológiailag mást vall, ezért az amerikai demokrata párt megnehezíti az együttműködést.

Gulyás Gergely elmondta, hogy több formája van Ukrajna támogatásának, Magyarország humanitárius úton teszi ezt.

De uniós forrást, addig egy unión kívüli ország sem kaphat, amíg minden uniós tagállam meg nem kapta az azokat joggal megillető pénzeket.

A Dunaferr megmentése miatt volt szükség a jogszabály módosításra

– válaszolta egy konkrét jogszabálymódosítást vitató újságírói kérdésre a miniszter.

A környezetvédelmi bírságokat elkerülő jogszabálymódosításokkal a Dunaferrt akarják megmenteni. Ez azonban nem fog az akkumulátorgyárakra vonatkozni, csak a kohászatokra vonatkoznak a környezetvédelmi bírságok elkerülésének lehetősége. Erre a módosításra azért van szükség, hogy „a megmenthető legyen a Dunaferr".

Jöhet a csok+, de még folyik a véglegesítése a javaslatnak

A kormány még nem döntött a csok+ végleges részleteiről, a kormány célja, hogy alacsony kamat mellett a legtöbb támogatáshoz tudjanak jutni az új otthonra vágyó, bővülés előtt álló családok.

A körvonalazódó új rendszer szerint nem csak új ingatlant lehet majd venni az emelt összegű keretből, de még folyik a véglegesítése a javaslatnak, a kormány úgy fog dönteni, hogy 2024. január elsejétől hatályba léphessen az új otthonteremtési program.

Hatósági áron nem lehet majd idén tűzifát vásárolni, de szociális tűzifaprogram lesz

– jelezte előre Gulyás Gergely.

Nincs konkrét rendelkezés arról, hogy mikor vezetnék be újra az üzemanyagárstopot

Az emelkedő hazai üzemanyagárakkal foglalkozik a kormány. Egyelőre nincs konkrét rendelkezés arról, hogy mikor vezetnék be újra az üzemanyagárstopot.

Józsefvárosi politikai háború

Pikó András polgármester többszörös jogsértést követett el, a káptalanfüredi gyermektábor ügyében valótlanságot állított

– jelezte újságírói kérdésre válaszolva Gulyás Gergely. Az ATV azt kérdezte a miniszterről, hogy mit gondol a Józsefvárosban dúló politikai háborúról. A miniszter értékelése szerint a korábbi, jobboldali önkormányzatnak volt arra terve, hogy komoly beruházást hoz létre gyermektáboroztatására, amelynek keretében teljesen felújít egy tábort.

Erre összesen 3,2 milliárd forint állt volna rendelkezésre, a beruházás első üteme meg is valósult, amelyet követően a második ütemre maradt pénz, amiből viszont semmit nem valósított meg az időközben hivatalba lépő baloldali önkormányzat

– vázolta a helyzetet Gulyás Gergely.

A miniszter ismertette:

A félbehagyott projekt miatt a felújított táborrész lerohad, és a kerületben élő gyerekeknek nem biztosítja a táborozás lehetőségét a polgármester, aki emellett még hazugságokat is terjeszt.

96 millió forintra vonatkozott a keretszerződés két magáncég között, amelyből 12 millió forintot fizettek ki

– jelezte a Pikó András polgármester vádaskodásaiban szereplő összegekkel kapcsolatosan Gulyás Gergely.

Hálátlanok az ukránok

A lengyel kormány szerintem úgy gondolja, hogy az ukrán kormány hálátlan

– mondta egy másik kérdésre Gulyás. Hozzátette: a lengyelek minden támogatást megadtak az ukránoknak, még fegyvert is küldtek, és a legnagyobb hírvivői voltak a világban annak, hogy Ukrajnát mindennel, még fegyverekkel is segíteni kell. „Ezek után, amit kénytelenek elszenvedni, ha lengyel lennék, én is méltatlannak tartanám” – jegyezte meg.

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely úgy vélte, hogy a Balkán etnikai feszültségeiből sokszor támadt már fegyveres háború. Koszovó esetében is szükséges maradhat a békefenntartók állomásoztatása hosszabb távon.

Gulyás kérdésre válaszolva elmondta, a

kormány nem tervezi az euró bevezetését, mert megszüntetné az önálló monetáris politika lehetőségét. Jelenleg ezzel a kérdéssel nem foglalkozik a kormány.

Gulyás kérdésre elmondta, a svédek magatartásából arra következtetünk, hogy a NATO-csatlakozás nem igazán fontos nekik.

A miniszter szerint