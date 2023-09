Menczer Tamás emlékeztetett:

a kormány stratégiai célja, hogy a vágyott gyermekek megszülethessenek, és azt kívánja segíteni, hogy lehetőség szerint anyagi akadálya a gyermekvállalásának ne legyen.

Kitért arra is 2010-ben a termékenységi ráta 1,2 volt, most ez a szám 1,5, „de még mindig messze vagyunk a kettőtől, így a kormánynak továbbra is stratégiai célja a családok támogatása.”

A következő év költségvetésében 3300 milliárd forintot különítettek el a családok támogatására, ez három és félszer több, mint amekkora ez az összeg 2010-ben volt

– tette hozzá.