Cikkünket frissítjük.

A tél miatt nem áll le az ukrán ellentámadás

A közelgő tél lelassíthatja a földi mozgásokat és kihívást jelenthet a logisztikában, de ez nem jelenti majd az ukrán ellentámadások végét – írta legutóbbi jelentésében az amerikai központú Háborúkutató Intézet ( Institute for the Study of War – ISW).

A Zaporizzsja és Donyeck megyékben harcoló ukrán erők vezetője, Olekszandr Tarnavszkij tábornok azt mondta szombaton, hogy a tél nem fogja nagyon megzavarni az ellentámadást, mivel az ukrán erők gyalogosan haladnak előre, nem pedig járművekre támaszkodnak.

„Az ukrán ellentámadás csúcspontja valószínűleg inkább az orosz és ukrán erőegyensúlyon, valamint az Ukrajnának nyújtott nyugati segélyeken múlik” – közölte az ISW.

Irreálisnak nevezte Lavrov az ENSZ-ben az ukrán béketervet

Irreálisnak nevezte Szergej Lavrov orosz külügyminiszter New Yorkban szombaton az Ukrajna javasolta béketervet és a fekete-tengeri ukrán gabonaexport újraindításával kapcsolatos ENSZ-javaslatokat.

Az ENSZ Közgyűlésének 78. ülésszaka után tartott sajtótájékoztatóján Szergej Lavrov a Kijev által szorgalmazott tízpontos béketervről kijelentette, hogy „teljességgel megvalósíthatatlan”.

Ezt nem lehet megvalósítani. Nem realista, ezt mindenki látja, de ugyanakkor azt mondják, hogy ez a tárgyalások alapja

– emelte ki az orosz külügyminiszter.

Lavrov kijelentette,

a konfliktus a harctéren fog megoldódni, ha Kijev és nyugati szövetségesei ragaszkodnak ehhez az állásponthoz.

A diplomata hozzátette, hogy Oroszország azért mondta fel júliusban az ENSZ és Törökország közvetítésével tavaly nyáron létrejött fekete-tengeri gabonaexport-szerződést, mert az Oroszországnak tett ígéretek – közöttük egy orosz bankra kirótt szankciók visszavonása és Moszkva visszakapcsolása a SWIFT nemzetközi rendszerbe – nem teljesültek.

Hozzátette: az ukrajnai mezőgazdasági exportra kijelölt biztonsági folyosó újbóli létrehozásával kapcsolatos ENSZ-javaslatok nem reálisak.

Lavrov kijelentette, hogy a nyugatiak „közvetlenül harcolnak” Oroszország ellen Ukrajnában fegyverek szállításával, amit „hibrid háborúnak hívnak ugyan, de a valóságon mit sem változtat”.

Magyarország segít

Az ukrán–magyar határszakaszon 6201-en léptek be Magyarországra szombaton, a román–magyar határszakaszon belépők közül pedig 6530-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek – tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t.

Közleményük szerint a beléptetettek közül a rendőrség 59 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely harminc napig érvényes.

Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért – írták.

Az ukránok szerint áttörtek Verbove falunál

Ukrajna arról számolt be, hogy áttörte az orosz védelmi vonalakat az ország déli részén fekvő Zaporizzsja térségében, az ottani ellentámadást vezető tábornok szerint az előrenyomulás még mindig folyamatban van.

A bal szárnyon, Verbove falu közelében áttörést értünk el, és tovább haladunk

– mondta Olekszandr Tarnavszkij tábornok. A haladás „nem olyan gyors, mint várták, nem úgy, mint a második világháborúról szóló filmekben”, de fontos, hogy „ne veszítsük el ezt a kezdeményezést” – fogalmazott.

„Oroszország győzelemre áll”

Ukrajna veresége egyértelműen a kollektív Nyugat veresége lesz, ugyanakkor erről kizárólag a Nyugat tehet – fogalmazott a Magyar Nemzetnek adott interjújában David Betz. A londoni King’s College professzora a Danube Institute szervezésében létrejött, 3. Danube geopolitikai csúcs című rendezvény keretein belül érkezett Magyarországra.

Ron DeSantis: Ukrajna NATO-tagsága nem szolgálja az USA biztonsági érdekeit

Egyértelműen elhatárolódott Ukrajna NATO-hoz való csatlakozásától a republikánus párti elnökjelöltségre pályázó Ron DeSantis. A floridai kormányzó szerint ugyanis Ukrajna tagsága nem szolgálja az Egyesült Államok biztonsági érdekeit – hívta fel a figyelmet a South China Morning Post hongkongi lap, írja a Magyar Nemzet.

Ez csak további kötelezettségeket jelentene számunkra, tehát, ha további kötelezettségekkel számolunk, akkor milyen előnyöket kapunk cserébe?

– tette fel a kérdést az amerikai politikus a The Glam Beck Program című podcast adásban.

Hozzátette: nem gondolja, hogy az Egyesült Államoknak „biankó csekket” kellene adnia Ukrajnának, hacsak nem tesz érdemi lépéseket az Oroszországgal folytatott háború lezárására. DeSantis arról is beszélt,

Washingtonnak nem szabad végtelen összegekkel támogatnia Ukrajnát, álláspontja szerint a kijevi hatóságok finanszírozása indokolt lehet, ha az a konfliktus végéhez vezet.

Három hajó haladt át a fekete-tengeri folyosón

Három további hajó haladt át a Fekete-tenger humanitárius folyosóján, hogy berakodjanak az ukrán kikötőkbe. Ukrajna folytatja erőfeszítéseit a világ táplálására – közölte Bridget A. Brink, az Egyesült Államok nagykövete.

Zelenszkij hazaért, és rögtön lengyeleket tüntetett ki

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kanadai munkalátogatásáról hazatérve állami kitüntetéseket adott át lengyel állampolgároknak: egy újságírónak és egy önkéntes orvosnak.

A TVN Discovery Poland újságírója, Bianka Zalewska 2014 óta dolgozik a donbászi ATO zónában, ahol súlyosan megsérült. Önkéntesként humanitárius segélyeket gyűjtött és súlyosan beteg gyerekeket szállított lengyelországi kórházakba.

Damian Duda egy orvoscsoportot gyűjtött össze, akik saját költségükön vásárolták meg a szükséges gyógyszereket, és Ukrajnába utaztak, hogy sürgősségi egészségügyi ellátást nyújtsanak, és a frontvonalon megsérült katonákat egy stabilizációs központba evakuálják. Létrehozott egy alapot az önkéntes orvosi csoportok gyógyszervásárlásának finanszírozására Ukrajnában.

Az ukrán elnök köszönetet mondott Lengyelország népének az ilyen fiúkért és lányokért.

