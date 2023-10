A politikus szavai szerint a forradalom napjai olyan napok voltak, melyek „nehézségeikben is dicsőségesek, és okkal vésődtek be a legnagyobb magyar tettek könyvébe”. Úgy fogalmazott:

a forradalmároknak a haza- és szabadságszereteten kívül nem sok fegyverük volt. De ez a szeretet erősebb volt minden harckocsinál

- mondta. Hozzátette:

Ha ezek a falak nem csak beszélni, hanem kérdezni is tudnának, talán azt kérdeznék: mi adnánk-e az életünket a hazánkért?

Dömötör Csaba kifejtette:

most olyan korszak kezdődött, amelyben „újra meg kell küzdenünk az önálló vélemény jogáért, a politikai függetlenségért, azért, hogy a jövőnkről szóló legfontosabb döntések jogát továbbra is a saját kezünkben tartsuk”.

Ha a jövőnkről szóló döntéseket csak azért is a kezünkben tartjuk, Magyarország legszebb napjai még előttünk vannak

- húzta alá.

A népmozgásokat, a járványt, a háborút és a gazdasági nehézségeket megemlítve úgy vélekedett: "a történelem dacosan válaszolt a 21. század fellengzésére, és erővel törte ránk az ajtót." "Most nincsenek idegen tankok - nálunk nincsenek -, de nyomásgyakorlás igen" - magyarázta, hozzátéve: tét most is ugyanaz, mint 1956-ban, csak "más gúnyában jelentkezik".

A célunk sem lehet kevesebb, mint akkor. Elérni, hogy ne dönthessenek mások helyettünk. Nem fogunk úgy táncolni, ahogy mások fütyülnek. Csak a magyarok táncát járjuk

- szögezte le.

Dömötör Csaba hangsúlyozta:

Magyarország nem fog fegyvereket küldeni, akkor sem, ha elvárják.

Nem nyitjuk meg a határainkat, akkor sem, ha mások megtették. Nem dobjuk oda a magyar tulajdont, akkor sem, ha lenne rá vevő. És nem fogjuk fellazítani a hagyományos család kereteit, akkor sem, ha máshol már megteszik

- sorolta.

Mi a küzdelmet választjuk

- jelentette ki és azzal folytatta, hogy ezért rövid távon talán kevesebb „nemzetközi dorombolás” jár, de a küzdelem hosszú távon egy magabíró, gazdaságában gyarapodó és a nehézségek után is erősödő országot eredményez.

Kitért arra is, hogy a szabadság megvédése „nem bénító teher, szerencse vagy kiváltság, hanem kötelesség.”

Ezer évünk kötelessége

- magyarázta.

Czigány Tibor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) rektora azt emelte ki, hogy a Műegyetem hősei közé nemcsak azok tartoznak, aki életüket adták '56-ban, hanem azok a jelenlévő hősök is,

„akik ismét eljöttek, akik nem hagyták, hogy a forradalom lángja kialudjon, és akiknek köszönhetjük, hogy ma szabadon ünnepelhetünk.”

A rektor ezúttal az oktató kar hőseiről emlékezett meg, akik 1956. október 30-án megalakították a Műegyetem forradalmi bizottságát. Szavai szerint a bizottság azzal a céllal alakult, hogy kiálljon a diákság mellett, és szolidaritását fejezze ki irántuk.

A kormányhoz intézett első kiáltványukban követelték a szovjet csapatok kivonását, a varsói szerződésből való kilépést, valamint szabad választások kiírását. A felsőoktatással kapcsolatban követelték az egyetemi autonómia helyreállítását, és a hatalmi szóval kettéválasztott Műegyetem újbóli egyesítését

- ismertette Czigány Tibor, felidézve, hogy a bizottság elnökének Taky Ferencet, titkárának pedig Fekete Tamást választották meg.

Hangsúlyozta:

a tagok mindannyian egyetértettek abban, hogy a diákokra vigyázni kell, és nem szabad felülni a provokációnak.

Fontosnak tartották továbbá, hogy a Műegyetem ne váljon a harci események színterévé - tette hozzá.