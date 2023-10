– A terror elfogadhatatlan. Amikor az ember ennek látja a lenyomatát, az megrendítő – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az izraeli-palesztin háború kapcsán. A miniszterelnök elmondta, hogy hálát kell adni, hogy mi békében élhetünk.

– A magyarok békéjét és biztonságát meg kell védeni – szögezte le. Mint mondta, Magyarország mindig a terrorizmus ellen volt. Kiemelte, hogy az első, amit remélnek, hogy mindenkit ki tudnak hozni a magyarok közül. Továbbá azért is hálát kell adni, hogy nincsenek az áldozatok között magyarok.

– Ha valakit terrortámadás ér, megvan a joga ahhoz, hogy lépéseket tegyen, hogy ez ne forduljon elő többet – húzta alá. Megjegyezte, hogy a konfliktust lokalizálni kell. Jelezte, hogy veszélyes lenne, ha Izrael egy arab országgal háborúba kerüne. – A magyar diplomáciának az a dolga, hogy deeszkalációs politikát folytasson – hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor emlékeztetett: Donald Trump elnöksége idején sokat javult az arab-izraeli kapcsolatrendszer. – A feszültség enyhülése jellemezte azokat az éveket. Olyan viszonyrendszerekben is bekövetkezett lazulás, amelyre néhány évvel előtte senki sem gondolt volna – mondta. A miniszterelnök szerint a terrortámadás ellenére az elmúlt évek közeledéseiből meg kéne menteni amit lehet, még akkor sem, ha ez nem könnyű.

– Ami nálunk is meg kell, hogy kongassa a vészharangot, az az, hogy tüntetések vannak a terroristák mellett egész Európában. Magyarországon is próbálkoztak, de itt ilyet nem lehet rendezni. Nem is fogunk erre semmilyen engedélyt megadni – szögezte le. Hozzátette: Nyugat-Európában úgy tűnik, vannak olyan emberek, akik helyeselik az ilyen akciókat. Miután korábban ellenőrzés nélkül engedtek be tömegeket nyugat-európai országokba, most köztük ott vannak a Hamász megbízottjai is.

– Adjunk hálát a Jó Istennek, hogy 2015-ben ott volt az eszünk, meg a szívünk is, és megépítettük a kerítést, meg a jogi korlátokat is, amellyel Magyarországtól távol tudtuk tartani a terrorizmust – állapította meg.

Mint mondta, Magyarországon él Európa egyik legnagyobb létszámú zsidó közössége. Őket a magyar államnak meg kell védenie. – Azt nem lehet megengedni, hogy a magyar állampolgárok veszélyben érezzék magukat. Ezt meg kell akadályozni! – mondta a miniszterelnök. Mint mondta, nem lehet abba beletörődni, hogy a biztonság szintje csökkenjen hazánkban.

A migrációs paktum elfogadásáról szólva elmondta, látható, hogy Brüsszelben eltűnt a tisztánlátás. Azt akarják, hogy engedjük be Magyarországra azokat a migránsokat, akik Magyarország déli határainál agresszívan, fegyverekkel lépnek fel. Mi a jóban akarunk osztozni, nem a rosszban. Az EU nem arról szól, hogy a rossz dolgokat osztjuk szét egymás között – tette hozzá. Mint kifejtette, nekünk is fel kéne építenünk egy migránsgettót, ahová 10 ezer bevándorlót tudnánk befogadni.

A miniszterelnök szerint Brüsszel azt akarja, hogy osztozzunk abban a biztonsági kockázatban, amiben évek óta szenvednek a rossz döntéseik miatt. – Az unió úgy döntött, hogy nekünk is fel kellene építenünk egy migránsgettót. Egy rossz dolgot akarnak ránk erőltetni – jegyezte meg. Orbán Viktor kiemelte, hogy a migrációval szemben egyetlen módszer, a magyar megoldás vált be. Mint mondta, hazánkban nincsenek migránsok és nem is lesznek. Hozzátette: az EU ezt a modellt akarja lerontani.

Felhívta a figyelmet, hogy a korábban kötött írásos megoldást félre tolta az EU és most politikailag kell védekeznünk. – Brüsszelben változásra van szükség. Nem segítenek, hanem rombolnak – szögezte le a kormányfő. Szerinte Brüsszelben tudják, hogy az európai emberek többsége a magyarokkal ért egyet. – A brüsszeli szabályokat meghívásként értelmezik a migránsok – jegyezte meg a miniszterelnök. – Mi nagyon stabil lábakon állunk, egy demokratikus döntéssel védjük a határainkat – hangsúlyozta.

Úgy látom, hogy novemberben meg lesz az egy számjegyű infláció

– mondta. A miniszterelnok tájékoztatott: „azt szerettük volna elérni, hogy miközben az infláció ellen küzdünk, addig a gazdasági növekedés is magas szinten maradjon. A kettő együtt azonban kiderült, hogy nem megy”.

Éppen ezért a 2023-as év az infláció letörésének éve lett, és 2024-ben indítják meg újra a gazdasági növekedést. – Egy magas gazdasági növekedést fogunk majd megcélozni – mondta a miniszterelnök. Hozzátette: egy olyan közegben, ahol a többiek nem nőnek, "nehéz neked is növekedni".

– Ezért fontos, hogy ilyenkor ne egy lábon álljon az ország. Elsődleges az Európai Unió, de nekünk a világ minden piaca előtt készen kell állnunk. A magyar gazdaság egyértelmű érdeke az összekapcsolódás. Nekünk minden piac fontos – állapította meg.

Az elmúlt két nap georgiai látogatásáról szólva elmondta, kérdés az, hogy össze tudja-e kapcsolni magát a Kaukázus világa Európával. – Van egy nagy közös programunk. Ilyet még a világ nem csinált. Azerbajdzsánban előállított zöld energiát, elektromos áramot akarunk Georgián, Románián, és Magyarországon keresztül behozni Európába. Ehhez egy több, mint ezer kilométer hosszú, a Fekete-tenger alatt futó nagyfeszültségű kábelt kell lefektetni, és az ehhez kapcsolódó infrastrukturát megépíteni. Ezt az EU is támogatja. Ez jó lesz egész Európának – mondta.

Karikó Katalin és Krausz Ferenc Nobel-díjai kapcsán a miniszterelnök elmondta: minden magyar örül ennek a sikernek. Mint mondta, két olyan tudósról van szó, akik a mély Magyarországról indultak el. – Az a tehetség és tudás, ami a magyarokban rejlik, azt elő lehet hívni. Ez a mi tartalékunk és ezért nem kell soha megijedni – fogalmazott Orbán Viktor.