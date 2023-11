Cikkünk folyamatosan frissül!

Bild: Az USA és Németország arra játszik, hogy Ukrajna kénytelen legyen tárgyalni Oroszországgal

Németország és az Egyesült Államok abban bízik, sikerül rávennie Ukrajnát, hogy tárgyaljon Oroszországgal – írja a Mandiner szerint német kormányzati forrásokra hivatkozva a Bild. A lap szerinte se Joe Biden, se Olaf Scholz nem szólítja fel Ukrajnát nyíltan a béketárgyalásokra, de mindkét ország pont annyi fegyverrel támogatja Kijevet a harcban, ami elég a védekezésre, és Ukrajnát jó tárgyalási pozícióban tartja, de nem elég arra, hogy visszafoglalják az összes területet.

Zelenszkijnek rá kell jönnie, hogy a dolgok nem mehetnek így tovább, mondja a forrás, aki szerint

az elnöknek személyesen kell szólnia a népéhez, és elmagyarázni nekik, miért van szükség a béketárgyalásokra.

Amennyiben a háborúzó feleknek nem sikerül megegyezniük, Berlin és Washington abban bízik, hogy szilárd frontvonalak alakulnak ki, és befagy a konfliktus. Korábban több hír is felröppent arról, hogy a nyugati támogatók béketárgyalásokra akarják készíteni Ukrajnát. Ezt maga Zelenszkij elnök is tagadta.

A partnereink közül senki sem gyakorol ránk nyomást, hogy üljünk le Oroszországgal, tárgyaljunk velük, vagy adjunk át valamit

– idézi az elnököt a Kyiv Independent.

Bevallotta Ukrajna, hogy ha Isztambulban elfogadják a semlegességet, már rég béke lenne

A NATO-tagságról való lemondás volt az orosz elnök egyetlen békefeltétele – vallotta be David Arahamija, Zelenszkij frakcióvezetője, aki azt is elkotyogta, ki parancsolta meg nekik, hogy mégse kössenek békét, írja cikkében a Mandiner.

Mindent bevallott péntek este az 1+1 ukrán televízió Moszejcsuk+ című adásában David Arahamija, az ukrán kormánypárt, a Nép szolgája (Szluha narodu) frakcióvezetője: egyértelműen beszélt az orosz-ukrán béketárgyalások megszakadásáról, a béke áráról, a Nyugat beavatkozásáról és a 2024-es ukrajnai választásokról is.