Fontos, hogy a generációk ismerjék és használják egymás értékeit A jövő és a társadalom lelki egészsége szempontjából fontos, hogy a generációk ismerjék és használják egymást értékeit – mondta Beneda Attila, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a pénteken tartandó Generációk között - Nemzedékek együttműködése a társadalom lelki egészségéért című tanácskozás beharangozójaként. A szerdai műsorban elhangzott, az államtitkárság által szervezett konferencián külföldi és hazai szakértők is részt vesznek, a tanácskozás célja pedig az, hogy megosszák egymással a jó gyakorlatokat, és közös válaszokat keressenek a családokat érintő kihívásokra. Beneda Attila elmondta, a már bevezetett harmincféle családtámogatási intézkedés mellett fontos a szemlélet formálása is a generációk közötti együttműködés segítésére. Kiemelte: jelentős a nemzetközi érdeklődés a magyar családtámogatási rendszer iránt, és a magyar szakemberek is figyelik a külföldi jó gyakorlatokat. Hozzátette: folyamatosan vizsgálják, miként lehet a fiatalokat segíteni a családalapításban. Beneda Attila szerint meg kell érteni, hogy a megváltozott világban a korábbi generációk tapasztalatai nem ültethetők át. Hozzátette: figyelembe kell venni azt is, hogy a fiatalok másként gondolkodnak, meg kell ismerni a szempontjaikat, és segíteni kell őket abban, hogy valós értékek mentén élhessék az életüket. Arra is kitért, minden kutatás azt mutatja, hogy a fiatalok számára ma a párkeresés, párválasztás az első számú kihívás. Szerinte a virtuális világ elvárásai szorongást okoznak a fiatalokban, erre a társadalomnak reflektálnia kell. Mint mondta, össze sem lehet hasonlítani a két generációval korábbi életformát a maival; átalakultak a társas kapcsolatok, olyan kihívásokkal néznek szembe a fiatalok, melyekre más megoldásokat kell keresni – foglalta össze a konferencia céljait Beneda Attila. A helyettes államtitkár az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában arról is beszélt, hogy a tanácskozás résztvevői között lesz Müller Cecília országos tisztifőorvos, Orvos-Tóth Noémi pszichológus és Gundel Takács Gábor újságíró is. Közölte, a konferencia egyúttal felkészülés az uniós elnökségre is, melynek során Magyarország a család- és népesedésügyet, valamint a lelki egészség témáját szeretné magasabb szintre emelni.