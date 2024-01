Lázár János építési és beruházási miniszter kedden közös sajtótájékoztatót tartott Debrecen polgármesterével, Papp Lászlóval. Az eseményen Debrecen polgármestere többek között arról tájékoztatott: több mint 4800 milliárd forint értékű beruházás érkezett Debrecenbe az elmúlt időszakban, amelyeknek köszönhetően több mint 18 ezer munkahely jön majd létre – tudatta a Mandiner.

2024. április 1-től a debreceni oktatási intézményekben tanuló, illetve a város oktatási intézményeiben jogviszonnyal rendelkező 14 éven aluli gyerekek ingyenesen használhatják majd a debreceni közlekedési eszközöket

– jelentette be Papp László polgármester. Mint mondta, Debrecenben 16 ezer kártya kiosztására készültek fel április elsejéig. Hozzátette: minden utazási jogosultság az adott tanév végéig, augusztus 31-éig tart majd. Ha valaki ez előtt tölti be a 14. életévét, akkor is augusztus 31-éig tart majd a jogosultsága. A polgármester biztos benne, hogy ezen kedvezménnyel meg fogják haladni Debrecenben a 2019-es közlekedési volumeneket.

Lázár János építési és beruházási miniszter az eseményen reményét fejezte ki, hogy a vidéki Magyarország fővárosa Debrecen lesz ismét – ismertette a lap.

A miniszter elmondta, egy olyan várost szeretnének Debrecenből építeni, mint amilyen Németországban Hamburg. Ennek jegyében már több olyan beruházás zajlik a térségben, amely ezt a célt segíti. A magyar kormány és a BMW, valamint a kínai befektetők olyan megállapodásokat kötöttek, amelyek értelmében a magyar kormánynak infrastrukturális beruházásokat kell végrehajtania a térségben, az épülő gyárak támogatása és működés érdekében. Mint mondta,

a beruházások miatt hamarosan 50 ezer fővel nőhet a város lakossága, ez új kihívásokat fog eredményezni.

A várost és térségét erre alkalmassá kell tenni. Mint részletezte: mintegy 700 milliárd forintos beruházást fog megvalósítani a kormány Debrecen várossal közösen. Az agglomerációs közlekedési problémák kapcsán a tárcavezető arról tájékoztatott, hogy Debrecen város polgármestere rámutatott: az agglomerációs kihívások nemcsak Budapest, de Debrecen, Szeged, valamint más nagyobb városokat is érintik.

Díjmentes közlekedés

2023. decemberére minden 10 eladott bérletből 9 már vármegyebérlet volt

– tájékoztatott az építési és beruházási miniszter, hozzátéve, hogy „soha annyian nem utaztak a MÁV és Volán járatain, mint 2023-ban”. Lázár János ennek apropóján bejelentette: