A miniszterelnök a videójában elmondta: A liberálisok és a velük lévő baloldal határozottan azt mondja, hogy az életben egyetlen fontos dolog van: ez te magad vagy. Vannak más dolgok is az életben, de a legfontosabb az te vagy, ebből kell mindent megérteni: a te szabadságod, a te jóléted, a te időd, a te életformád, ez számít. És van egy másik felfogása az embernek mint lénynek, ez a másik tábor – nevezzük most jobboldalinak, konzervatívnak –, amelyik azt mondja, végül is azért vagyunk a világon, hogy boldogok legyünk, de egy idő után rájövünk arra, hogy van a világon néhány dolog, amely fontosabb nekünk, mint saját magunk – magyarázta a miniszterelnök, majd rámutatott:

Ilyen a családunk, ilyen a hazánk, ilyen az Isten és a hozzá való kapcsolat. Ezek mind léteztek már előttünk is, és ha ezek fontosabbak, mint én, akkor arra a kérdésre választ kell találni a személyes életed tervezésekor, hogy a nálad fontosabb dolgot hogyan akarod szolgálni.

