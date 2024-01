Cikkünk frissül!

Az orosz erők pusztításáról beszélt újévi beszédében az ukrán elnök

Az Ukrajnát közel két éve megtámadó orosz erők pusztítását ígérte újévi beszédében az ukrán elnök.

"Jövőre az ellenséget saját eszközeinkkel pusztítjuk" - mondta Volodimir Zelenszkij, aki közölte: 2024-ben egymillió drón lesz Ukrajna fegyverkészletében.

A televízióban elmondott beszédét ukrán tüzérségi eszközökről és vadászgépekről készült felvételekkel illusztrálták.

Ukrajnának legalább egymillióval több drón lesz az arzenáljában 2024-ben, valamint a nyugati partnerek által szállított F-16-os vadászgépek - tette hozzá Zelenszkij.

"Pilótáink már tudják kezelni az F-16-osokat, bizonyos, hogy rövidesen látjuk őket az egünkön" - jelentette ki az ukrán elnök. "Az ellenségeink így megtudják, hogyan néz ki, amikor dühösek vagyunk".

Volodimir Zelenszkij felszólította a nyugati szövetségeseket, hogy tartsák fenn a támogatásukat, amikor kifáradás jelei mutatkoznak a konfliktus kapcsán.

Üzent a brit védelmi minisztérium

Az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma újévi támogató üzenetet küldött Ukrajnának, amit a Lean on Me című dal előadása kísért – írja a The Guardian.

Az X-en közzétett bejegyzésben a minisztérium a következő üzenetet küldte: "támogatásunk a szabadságharcotok iránt 2024-ben is töretlen marad".

Ukrajna és Oroszország egymást vádolják újévi támadásokkal

Öt ember meghalt az ukrajnai dél-ukrajnai Odessza régió és a megszállt keleti Donyeck városa elleni támadásokban - közölték a helyi hatóságok a The Guardian szerint.

"Délután 13 sebesült és négy halott volt" – mondta Denis Puszilin, Donyeck orosz származású vezetője a Telegramon.

A támadást "több kilövő rakétarendszerből származó hatalmas lövöldözésnek" minősítette. Odesszában Oleg Kiper kormányzó azt mondta, hogy egy ember meghalt egy orosz dróntámadásban, három másik pedig megsebesült.

Több épületet eltaláltak és megrongáltak drónok – közölte a Telegramon.

11 órán át támadták Ukrajnát az oroszok

Szilveszter éjjelén Ukrajnát tömeges dróntámadás érte, több régióban is találatokat regisztráltak: Odesszában egy kikötői terminál és lakóépületek, Mikolajivban egy infrastrukturális létesítmény, Vinnicjában egy garázs és házak ablakai, Lvivben pedig kulturális létesítmények rongálódtak meg a drónok törmelékei miatt – írja az Ukrajinszka Pravda.

Ötcsillagos szállodát támadtak az ukránok 2023 utolsó perceiben, egy orosz újságíró is meghalt

A TASZSZ alapján a Mandiner arról ír, hogy a Donyecki Népköztársaság vezetője, Gyenyisz Pusilin elmondta: az ukránok Donyeck központját támadták 2023 utolsó óráiban. Legalább három ember életét veszítette, hét ember megsérült. Mint kiderült:

a helyszínen egy orosz újságíró is életét vesztette, egy másik megsérült.

Azt írják, Donyeck központjában különösen a Donbasz Palace ötcsillagos szállodát támadták az ukrán fegyveres erők, de a Kalinyinszkij és a Budennovszkij körzeteket is többszörös kilövésű rakétarendszerekkel vették tűz alá.

Orosz csapás Odesszában

Az odesszai helyi tisztviselők január 1-jén egy halottról és több sebesültről számoltak be, miután Oroszország pilóta nélküli repülőkkel támadta a kikötővárost.

Több tucat orosz drón Ukrajna felett

Ukrajna légterében több tucat orosz támadó drónt észleltek december 31-én este - jelentette a légierő.

Putyin nem említette Ukrajnát újévi beszédében

Vlagyimir Putyin orosz elnök újévi beszédében nem említette sem Ukrajnát, sem a különleges katonai műveletet.

Súlyos károk Kropivnickijben

Villamosvezetékek és kereskedelmi épületek sérültek Kropivnickijben, amikor Kirovohrad megyét orosz támadás érte – jelentette Andrij Raikovics kormányzó.

Orosz csapás Donyeck megyében

A donyecki területen lévő Szeldove városára mért éjszakai csapást, amelyben egy ember meghalt és hatan megsebesültek, valószínűleg Sz-300-as rakétával hajtották végre - közölte a regionális ügyészség.

A donyeck megyei Pokrovszk várost támadták az oroszok, egy kilencéves gyerek és egy 70 éves nő megsebesült.

Több mint 5000-en érkeztek vasárnap

Magyarország területére 2023. december 31-én 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 2997 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 2228 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 31 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes.

Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

