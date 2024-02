A tárcavezető az Országgyűlésben Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószóló szavaira reagálva kiemelte, hogy a kormány a szomszédban zajló fegyveres konfliktus ügyében a kezdettől fogva azt az álláspontot képviselte, hogy „a háborút elítéljük, a háború rossz, a háború szenvedéssel jár, kiállunk Ukrajna és az ukrán emberek mellett, és kiállunk Ukrajna szuverenitása mellett is”.

Ugyanakkor (.) nekünk ebben a háborús helyzetben a legfontosabb, hogy Magyarország és a magyar emberek biztonságát mindvégig meg tudjuk őrizni. Ezért szorgalmazzuk, hogy ez a háború minél előbb érjen véget

– mondta.

Úgy vélekedett, hogy morális szempontból is utóbbi az egyedüli helyes álláspont, ráadásul a kárpátaljai magyarok közül is sokan meghaltak, hazánk ezért is érdekelt a tűzszünetben és a béketárgyalásokban.

Ez egy olyan szempont, amit még a szövetségeseink sem ismernek és nem is képesek átlátni. Ugyanis szerencsére eddig egy luxemburgi, egy dán vagy egy holland ember sem halt meg ebben a háborúban. De magyarból már több is

– jelentette ki.

A háborúnak nincs megoldása a csatatéren

Felidézte az ungvári temetőben tett januári látogatását, ahol az értelmetlenül, fiatalon elesett emberek sírjainak látványa meggyőzte arról, hogy meg kell sokszorozni a békeerőfeszítéseket.

Stratégiai hibának minősítette az Európai Unió hozzáállását, a fegyverszállításokat, a szankciókat, s úgy fogalmazott, hogy már „mindenki, aki képes racionálisan szemlélni az eseményeket, be kell lássa, hogy ez a stratégia megbukott”, mivel a háborúnak jól láthatóan nincs megoldása a csatatéren.

Sérelmezte a brüsszeli „háborús pszichózist”, így a fegyverszállításokra szánt források ötmilliárd eurós emelését is, és tudatta, hogy hazánk ezt csakis akkor nem vétózza meg, ha biztosítékot kap arra, hogy ebben semmilyen módon nem kell részt vennie.

A szankciós politika megbukott

Ezt követően a szankciós politika bukását is érintette, mondván, hogy ez nem kényszerítette térdre az orosz gazdaságot, főleg Európának okozott nehézségeket.

Itt lenne az ideje abbahagyni a képmutatást Európában, itt lenne az ideje, hogy az európai országok is a béke pártjára álljanak, és a bukott stratégia helyett a békéhez vezető utat válasszák

– közölte.

Szijjártó Péter a napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, hogy

a kormány mindaddig fenntartja az ország történetének legnagyobb humanitárius akcióját, amíg csak szükséges.

Aláhúzta, hogy hazánk több mint egymillió menekültet fogadott be Ukrajnából, a maradni kívánóknak egyenlő hozzáférést biztosít az egészségügyi és az oktatási rendszerhez, támogatják foglalkoztatásukat.

Ma 1558 olyan óvoda és iskola van, ahol menekült gyerekek tanulnak, húsz ukrajnai megyében félmillió család kapott magyar állami, egyházi, jótékonysági szervezeti támogatást. Emellett Magyarország részt vesz iskolák, kórházak újjáépítésében, illetve 14 ezer gyereknek nyújtott táborozási lehetőséget, hogy legalább addig elfeledkezhessenek a borzalmakról – sorolta.

Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy Magyarország és Ukrajna között egy kölcsönös tiszteleten alapuló jó együttműködés lehessen a jövőben is. Ehhez természetesen szükség van a két ország közötti jelenleg nyitott vitás kérdések rendezésére, amelyek szinte kizárólag a kárpátaljai magyar nemzeti közösség jogainak folyamatos megsértése miatt álltak elő

– mondta.

Stratégiai kapcsolat Izraellel, partnerséget az arab országokkal

A miniszter a közel-keleti konfliktus kapcsán arra figyelmeztetett, hogy vannak kísérletek a nemzetközi szervezetekben a helyzet inkorrekt bemutatására azzal, hogy megpróbálják eltagadni vagy relativizálni, hogy ez az egész egy „brutális, pokoli terrortámadással” indult.

Szavai szerint

ezért fontos világosan beszélni, a lehető leghatározottabban elítélni az Izraellel szemben elkövetett merényletet, illetve egyértelművé tenni, hogy a gázai terrorellenes művelet sikere globális érdek, hogy meg lehessen előzni az újabb hasonló támadásokat a világ bármely részén.

Aláhúzta: a nemzetközi közösség első számú feladata jelenleg a konfliktus eszkalációjának megelőzése.

Mi, magyarok megpróbálunk ebben segítőleg közbenjárni. Mi olyan külpolitikai stratégiát folytatunk, amely a kölcsönös tiszteletre alapul, ennélfogva a közel-keleti válság minden szereplőjével, azt minden oldalról látó országokkal beszélni tudunk. Ez ma egy nagy érték

– hangsúlyozta.

Fenn tudtuk tartani a stratégiai szövetségesi kapcsolatainkat Izraellel úgy, hogy közben fenntartottuk a kölcsönös tiszteleten alapuló, párbeszédet lehetővé tevő partnerséget az arab országokkal is

– tette hozzá, leszögezve, hogy ennek eredményei ma megmentett emberéletekben mérhetők, miután ekként sikerült az elsők között kijuttatni a Gázában rekedt, illetve a túszul ejtett magyar állampolgárokat.

„Ha nem folytatnánk ilyen külpolitikai stratégiát (.) akkor nem is tudtuk volna megmenteni ezeknek a magyar embereknek az életét” – mutatott rá.

Szijjártó Péter parlamenti felszólalását itt tekintheti meg: