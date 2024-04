A DK is komoly problémákkal küzd, még ők sem jelentették be azt, hogy sikerült összegyűjteni a szükséges aláírásokat. Tehát azt látjuk és azt mutatják ezek a ténybeli információk, hogy az összes balliberális pártnak komoly kihívást okoz Magyar Péter megjelenése. Ezt most már nemcsak a meglátások vagy a különféle elméletek erősítik, hanem bizony-bizony konkrét felmérések is, olyan felmérések is, amiket maga Magyar Péter osztott meg a közösségi oldalán