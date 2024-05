De hasonló háborús nyilatkozatok láttak napvilágot Radoslaw Sikorski lengyel és Baiba Braze lett külügyminisztertől is. Előbbi pár hete elismerte, hogy már most is vannak NATO-katonák Ukrajnában, május elején kijelentette: egy európai nehézdandár létrehozását javasolja. Lett kollégája egyértelművé tette, hogy a nagy hatótávolságú fegyverek szállításával kapcsolatos vita eldőlt, és akik szállítanak ilyen fegyvereket Ukrajnának, azok egyértelműen engedélyt adtak, hogy az Oroszországi Föderáció területén lévő célpontokat támadjanak ezekkel.

Ukrajna már kapott nyugati fegyvereket, amelyekkel engedélyt kaptak arra, hogy orosz területre csapást mérjenek

– fogalmazott.

