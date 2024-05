Köztudott, hogy a DK, az MSZP és a Párbeszéd közösen állított EP-listát, és Karácsony Gergely jelenlegi főpolgármester mögé is együtt álltak be, így a fővárosi lista is közös, országosan viszont több helyen is külön utakon járnak. Ennek következménye, hogy a Gyurcsány-párt az egyetlen, amely mind a 19 vármegyében listát tudott állítani, az MSZP esetében ez csak 14 helyen sikerült, míg a Párbeszéd teljesen elbukott, egyetlen vármegyében sem tudták a listaállítást megoldani.

A DK egyébként Budapesten önállóan sehol nem állít polgármesterjelöltet, szövetségben is csak 20 kerületben, a megyei jogú városokban pedig összesen 14 településen.

Országosan Gyurcsányék 19 polgármesterjelöltet adnak önállóan. A szocialisták nyolc polgármestert ajánlanak önállóan az országban, ebből Budapesten egyet, megyei jogú városban viszont egyet sem sikerült a rajtvonalhoz állítani.