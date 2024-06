Azt mondta,

"sok jelentős európai parlamenti választás van mögöttünk, de messze ez a legfontosabb, mert amiről döntünk, az jóval több mint öt évre határozhatja meg nemcsak Magyarország, hanem egész Európa sorsát is".

Azért is nagy most az európai parlementi választás tétje, mert "most kapcsolják háromezres fordulatszámra" a háborús készülődést és ebben az Európai Parlamentnek hangadóként nagy szerepe van - tette hozzá.

Szavai szerint a döntéshozók mintha elfeledték volna a 20. század tragikus tapasztalatait.

Az uniónak évtizedekig olyan vezetői voltak, akik ismerték a világháború poklát, és ezért pártcsaládtól függetlenül a legfontosabb cél volt a béke megőrzése

- mondta, hozzátéve,

ez volt az unió fő ígérete, és ez az, amit nem tud most betartani.

Közölte, újra háborúba akarják tolni a kontinenst, ennek konkrét jelei, folyamatai vannak.