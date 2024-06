Cikkünk frissül

Egy Libanon elleni izraeli offenzívával a zsidó állam egy iráni katonai válasz lehetőségét kockáztatja CQ Brown tábornok, amerikai vezérkari főnök szerint. A tábornok vasárnapi szavai szerint bár Irán a Hamászt is támogatja, a Hezbollah számára jelentősebb támogatást nyújtana, különösen, ha úgy érezné, jelentős fenyegetés éri a libanoni szervezetet.

Izrael tisztviselők többször fenyegetőztek Libanonba irányuló hadműveletekkel, ha nem sikerül a szervezetet tárgyalásos úton távol tartani a határtól. Alig pár napja az izraeli hadsereg arról számolt be, hogy elfogadott haditervvel is rendelkezik Libanon irányába, noha az Egyesült Államok igyekszik megakadályozni, hogy az ország északi határán is kirobbanjon a teljes körű háború – írja a France24.

Brown szerint az Egyesült Államok nem tud hasonló védelmet nyújtani Izrael számára egy Hezbollah elleni összecsapásban, mint amilyet az áprilisi iráni rakétákkal szemben nyújtott, már csak azért sem, mert a rövidebb hatótávolságú rakéták ellen nehezebb védelmet nyújtani.

