Még a saját követőinek is sok Magyar Péter viselkedése, hívta fel a figyelmet a Mandiner az ellenzéki politikust támogató csoportokban folyó tűzoltásra. Nem győzik hangsúlyozni, hogy bárki hibázhat, és ebből az egyetlen esetből nem következik semmi. A Tisza Párt alelnökét bírálók ugyanakkor felvetették azt, hogy egy 43 éves, háromgyermekes apa az éjszakában, állítások szerint minősíthetetlenül és alkoholos befolyásoltságtól áthatva, ordenáré módon viselkedett. – Ennek az embernek, az ígéreteinek és a beszédeinek a hatására 1,3 milliónál is több ember két hete odaadta a szavazatát, a bizalmát. Ennek az embernek és a politikai pártjának. És elhitte, hogy ez az ember jót akar neki és az országnak – mutatott rá Ferencz Orsolya fideszes országgyűlési képviselő is.