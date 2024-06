A vezetőket befolyásolják, egy szövetségi rendszeren belül is, ezeket tapasztaljuk nap, mint nap. Ezeket az erőkivetítési kísérleteket el kell hárítani a miniszterelnök szerint. Sorosék fel akarják nyitni a társadalmakat, hogy oda be tudjanak hatolni. Jobb időkben ez ellen a baloldali politikusok, adott esetben kormányfők is védekeztek Orbán Viktor szerint. A mostani baloldal viszont elesett, az internacionalizmus áldozatává vált.

Rengeteg pénzbe kerül a migránskvóta

Napi hatmillió forintot kell fizetnünk azért, mert védjük a déli határt. Az ítélet már megvan, a választások után akarja az unió nyilvánosságra hozni, de ennyit kell majd fizetnünk naponta ha nem engedjük be a migránsokat. Orbán Viktor felidézte, hogy ez még nem is a jéghegy csúcsa, hiszen a közelmúltban Magyarországot megpróbálták pénzügyi értelemben megfojtani.

Ezt sikerült elkerülni, dőlnek az országba a beruházások, letörtük az inflációt, és a magyar gazdaság jobb kilátásokkal rendelkezik mint a legtöbb európai gazdaság Orbán Viktor szerint.