Marine Le Pen pártja, a francia Nemzeti Tömörülés is csatlakozik a Patrióták Európáért frakcióhoz. Ezt Jordan Bardella, a párt elnöke jelentette be, számolt be róla a Facebook oldalán Hidvéghi Balázs.

Ezzel már kilencre nőtt a tagok száma és még nincs vége! Brüsszel végre meg fogja hallani az emberek hangját!

– tette hozzá a Fidesz politikusa.