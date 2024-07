A Ripost úgy tudja, a politikus több vendégbe is belekötött, nőket zaklatott, többeknek, a szemtanúk szerint, „visszautasíthatatlan” ajánlatot tett. A helyszínen bulizó több hölgy férfipartnere kérte számon Magyar Péteren a szexualitással kapcsolatos agresszív „beszólásait”. A történtekről a jelenlévők több videófelvételt is készítettek, Magyar az egyik jelenlévő kezéből erőszakkal ki is vette a telefonját, majd, miután a biztonságiak kivezették a klubból, a Dunába dobta a készüléket.

A Magyar Nemzet információi szerint a sértett férfi a rendőrségi tanúvallomásában azt mondta, azért kezdte videózni Magyart, mert felháborította, hogy „mit keres egy tinédzserdiszkóban egy politikus”.

Úgy tudni, többször is említette a vallomásában, hogy az erősen ittas politikus fiatalkorú lányokkal táncolt, ami őt zavarta.

Az Ötkertben azok után szabadultak el az indulatok, hogy Magyar Péter odalépett a telefonjával felvételt készítő férfihoz, egyszerűen kivette a kezéből a készüléket, zsebre tette és elsétált. A sértett fél utánaeredt, hogy visszakérje a telefonját, de Magyar tagadta, hogy nála lenne.