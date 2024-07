NATO és a szövetségesek szerepe

Ez a békeígéret győzte meg a magyarokat a csatlakozás mellett – summázza Orbán, jelezve: huszonöt éve, 1999. szeptember 16-án miniszterelnökként látta, amikor felvonták a magyar zászlót a NATO brüsszeli központjában, és ő is beszédet mondott, melyben kitért arra, „Magyarország számára a NATO-hoz való csatlakozás egyben békét is jelent”,

egy háború megvívásához csak ellenség kell, a tartós béke megteremtéséhez viszont szövetségesek.

A miniszterelnök megállapítja: Magyarország a csatlakozáskor vállalt szövetségesi kötelezettségeit, s azt látta, Magyarország ennek megfelelően „mindent megtett, hogy növelje erejét, demonstrálja elszántságát, és tapasztalatokat szerezzen a béke fenntartásában”. Felsorolja a NATO-missziókat is, amelyekben hazánk részt vett – az ISAF afganisztáni misszióját, a koszovói KFOR békefenntartó misszióját, s hogy hazánk a szlovák, a szlovén, s rotációs alapon a balti államok légvédelmét is biztosítja; nálunk van a Közép-Európai Parancsnokság Többnemzetiségű Hadosztályközpontja is.

Szuverenitásunk kérdése, hogy képesek legyünk megvédeni önmagunkat,

a védelmi kiadásaink 2023-ban már a GDP 2 százalékát tették ki, összhangban az előző évi walesi NATO-csúcson tett vállalásainkkal; 2016-ban átfogó haderő-korszerűsítési program kezdődött, nagyarányú haderőfejlesztéssel.

A Magyar Honvédség számára a legmodernebb eszközöket vásároljuk. Katonáink már használnak Leopard harckocsikat, új Airbus helikoptereket és Lynx és Gidrán páncélozott járműveket, valamint NASAMS légvédelmi rendszeregységeket is beszereztünk,

egyszóval a magyar Honvédség jól teljesít. Eközben újjáépül a magyar védelmi ipar, teszi hozzá, hiszen az ukrajnai háború megmutatta az európai NATO-tagok gyártási kapacitáshiányait. Mindez pedig

nemcsak Magyarországnak, hanem a NATO egészének is előnyös,

hazánk együttműködő, lojális szövetséges és a kiszámítható fejlődés és a béke megőrzésében érdekelt.