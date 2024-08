Cikkünk frissül!

Támadást indított a Hezbollah

A Hezbollah libanoni fegyveres csoport közölte, hogy dróntámadást indított hétfő hajnalban Észak-Izrael ellen – írja a Magyar Nemzet.

Az izraeli hadsereg szerint a csapásban két izraeli katona sérült meg és tűz keletkezett.

A Közel-Keleten az eddiginél is még jobban megnőtt a feszültség a Hezbollah egy magas rangú parancsnokának és a Hamász legfelsőbb politikai vezetőjének múlt heti meggyilkolását követően. A világon többen is egy kiterjedt regionális háborútól tartanak.

Az Egyesült Államok szerint Irán 24-48 órán belül megtámadhatja Izraelt

Antony Blinken amerikai külügyminiszter azt mondta a G7-országok képviselőinek, hogy Washington úgy véli, hogy az elkövetkező 24-48 órán belül megkezdődhet egy iráni támadás Izrael ellen. Erről ír a The Times of Israel izraeli napilap az Axios forrásaira hivatkozva – számol be a Magyar Nemzet.

Az Egyesült Államok csökkenteni szeretné a feszültséget a térségben. Washington célja, hogy megakadályozza a teljes körű háború kirobbanását. Mivel az Egyesült Államok úgy véli, hogy az iráni támadás elkerülhetetlen a Hezbollah és a Hamász vezető tisztségviselőinek múlt heti meggyilkolása után, Blinken hozzáfűzte, hogy nyomást kell gyakorolni Teheránra, hogy korlátozza az általa indított csapás mértékét. Ez a legjobb módja a regionális háború elkerülésének – hangsúlyozta a külügyminiszter.

Blinken azt is mondta, hogy az Egyesült Államok nem ismeri a tervezett iráni támadás pontos időpontját, de úgy véli, hogy az akár már hétfőn megkezdődhet.

Irán eközben visszautasította az USA és az arab országok azon kísérleteit, hogy enyhítsék a feszültséget a közel-keleti térségben.

Ez történt vasárnap: