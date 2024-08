A Political Capital (PC) elemzőcéget 2002-ben két SZDSZ-es indította útjára, Somogyi Zoltán és Szabados Krisztián. A Gyurcsány- és Bajnai-kormányok alatt a PC vezető think tankké nőtte ki magát. 2006 és 2010 között több mint 430 millió forintnyi kormányzati megbízásnak örülhetett a cég, a kémelhárítást nevetséges PR- és arculati tanácsokkal látták el közel 200 millió forintért – írja a Magyar Nemzet.

Az akkori Nemzetbiztonsági Hivatal számára készített egyik tanulmányhoz ráadásul egy szélsőséges portálon illegálisan fellelhető adatokat is felhasznált a PC. Mindezen túl a kifizetések egy része is meglehetősen szokatlan módon zajlott – nyilvános helyeken és készpénzben. Előfordult, hogy teljesítés előtt fizettek, a tiltakozókat pedig egyszerűen kirúgták. Az elmúlt években számos külföldi szervezet támogatását élvezte az intézet, melyek között a Soros-féle Open Society Foundations nevét is megtalálhatjuk. Soros alapítványától mai árfolyamon több mint 100 millió forintnak megfelelő dollár érkezett a PC-hez 2016 és 2021 között. A PC 2019 óta az amerikaiak emberéhez, Krekó Péterhez tartozik, tengerentúli propagandát terjeszt.