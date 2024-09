Már javában zajlana a hatósági eljárás Magyar Péter ellen, ha betartotta volna a választási kampányban tett ígéretét, hogy nem megy Brüsszelbe, azaz nem veszi fel az európai parlamenti mandátumát, ami együtt jár a mentelmi joggal. A június 9-i választás után nem sokkal ugyanis botrányosan viselkedett az Ötkert nevű szórakozóhelyen, ami miatt rendőrségi, majd ügyészségi nyomozás indult – írja a Magyar Nemzet.

Csütörtökön az is kiderült, hogy lopás bűncselekménye miatt a Központi Nyomozó Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként Polt Péter legfőbb ügyész indítványt tett az Európai Parlament elnökénél Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére.A nyomozati adatok is megerősítik, amiről a sajtó korábban már beszámolt, hogy Magyar Péter 2024. június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, ahol mások mellett a sértett is mobiltelefonjával videóra vette őt. Miután a politikus és egyik társa észrevette, hogy a férfi felvételeket készít, szóváltásba keveredett vele.