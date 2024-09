Közben belföldi cégek is lehetőséget kaptak arra, hogy új megrendeléseket szerezve külföldi piacokra jussanak el. A védelmi ipar kapacitásai a belföldi igények kielégítésén túl ma már az exportteljesítményéhez is hozzájárulnak, és a kormánynak meggyőződése, hogy a védelmi képességeket európai szinten is javítani kell.

A kontinens nem mondhat le a védelmi ipar fejlesztéséről,

kapacitásainak jelentős növeléséről, valamint az ehhez szükséges gazdasági háttér megteremtéséről - szögezte le az államtitkár.