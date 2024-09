Magyar Péternek nincs szüksége versenytársra, ezért nem engedi a párttársait szóhoz jutni, nyilatkozni vagy pozíciókat vállalni – mondta el Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Pindroch Tamás, az AK vezető elemzője. Aki úgy vélte: ezért van az, hogy akkor is Magyar Péter megy be nyilatkozni a televízióba, ha nem őt, hanem a Tisza Pártnak egy másik politikusát hívták be a stúdióba. Vagy egyáltalán nem küldenek be senkit – tette hozzá.

Személyi kultusz épül Magyar Péter körül?

Fotó: Koszticsák Szilárd/Kisbenedek Attila / Forrás: AFP

Pindroch Tamás a sikeres árvízi védekezés kapcsán kifejtette: az emberek ilyenkor nem politikai szemüvegen keresztül nézik a dolgokat. „Amikor az ingatlanomat, a vagyonomat, a városomat, az életemet veszélyezteti az árvíz, akkor nem az államot támadom, nem a Fideszt támadom, meg nem Orbán Viktor támadom, hanem dolgozom és védekezem.” Ez az összefogás, ez a nemzeti összefogás, ez a nemzeti minimum létrejött, Magyar Péterék kivételével – hangsúlyozta.