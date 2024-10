Az illegális bevándorlás az Unió egyik legnagyobb megoldandó problémája

Mráz Ágoston Sámuel szerint a tény, hogy a migráció vált már az EU legfontosabb problémájává, s ez az egyes országok választásait is tematizálja, nagyban befolyásolhatja az EU-s országok, később az Európai Bizottság politikai irányultságát is. Úgy vélte, aki az elmúlt években figyelt a magyar kormányfőre, megnézte a közvélemény-kutatásokat, tudta, hogy a migrációtól idegenkedik a társadalom, a fősodor viszont nem gondolta, hogy ennek politikai képviselete és politikai sikere is lesz. Így lett, nemcsak az egyes országokban, de a magyar kormánypárt alapításával megalakult harmadik legerősebb frakcióval az EP-ben is – tért rá ki.