Nyitrai Zsolt: az idősek számíthatnak ránk! Az idősek számíthatnak ránk – írta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó kedden közösségi oldalán az idősek világnapján, számol be az MTI. „Hálásak vagyunk a tudásukért és a tapasztalatukért, azért a biztos alapért, amelyre ma is építkezhetünk és támaszkodhatunk. Magyarország kormánya nemcsak tiszteli és megbecsüli a nyugdíjasokat, hanem kiáll az érdekeikért és megvédi a juttatásaikat” – fogalmazott köszöntőjében a politikus. Nyitrai Zsolt emlékeztetett arra, hogy visszaadták a baloldal által korábban elvett 13. havi nyugdíjat, és kitartanak a rezsivédelem mellett is, „hiába támadja azt Brüsszel és a baloldal”. Így Európában a magyar nyugdíjasok fizetik a legkevesebbet a gázért és az áramért. Az idősek eddig már 5 alkalommal kaptak nyugdíjprémiumot – írta. „Amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, megadjuk azt a megbecsülést és tiszteletet, amely megilleti a nyugdíjasokat” – hangsúlyozta a miniszterelnöki főtanácsadó.