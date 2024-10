Az egyezmény értelmében a borászat évi minimum 10 millió forinttal támogatja a karitatív szervezet rászoruló hazai családokat segítő munkáját. Az ünnepélyes alkalmon jelen volt Lévai Anikó és Kovács Koko István jószolgálati nagykövet, illetve részt vett az Ökumenikus Segélyszervezet támogatói közösségének több képviselője is. Az együttműködésnek köszönhetően ma már három bor – egy száraz tokaji furmint, egy vörös villányi cuvée és egy hagyományos érlelésű pezsgő – értékesítése után palackonként 1500 forint adományt ajánl föl a Sauska Borászat az Ökumenikus Segélyszervezet számára.

Fotó: Fekete Dániel / Forrás: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

Pohl Péter Bálint az esemény kapcsán elmondta:

Több mint öt éve támogatjuk a Segélyszervezet munkáját, folyamatosan bővítve ezt az immár három borból álló egyedi címkés sorozatot. A folyamatosság és a kiszámíthatóság ugyanúgy fontos a borászatban, mint a karitatív munkában. Ezért is örülünk, amikor konkrétan látjuk a segítő munka erejét és értelmét, többek között a Segélyszervezet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei intézményeiben, vagy az országos Iskolakezdés Együtt! akció során, amelyekhez sok kisgyermekes munkatársat foglalkoztató családi cégként szintén könnyen kapcsolódunk. Ami partnereink, a borok vásárlói számára egy palack elegáns ajándékbor, az a Segélyszervezetnek köszönhetően sok család számára ételt jelenthet az asztalon, és ennél többet nem kívánhatunk.

A megállapodást Pohl Péter Bálint, a Sauska ügyvezető igazgatója és Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója írta alá

Fotó: Fekete Dániel / Forrás: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

„Ahol bor van, ott barátság is van – tartja a mondás. Az Ökumenikus Segélyszervezet legfőbb értéke pedig az a széleskörű társadalmi összefogás, mely a jó cél érdekében építve közösséget köti össze a vállalatokat, magánszemélyeket, támogatókat és rászoruló embertársainkat. A Sauska Pincészet hosszú ideje elkötelezett partnerünk, akik az egyedülálló jótékonysági borok árusításából befolyt adományok mellett számos pénzadománygyűjtő kampányunk alkalmával is csatlakoztak az összefogáshoz. Akkor is mellettünk álltak, amikor a covid vagy a többszörösére megnőtt energiaárak veszélyeztették a rászoruló családokat segítő munkánkat, jelentős támogatással segítve az erre a célra létrehozott Folytatási Alapunkat. A mostani, négy évre szóló stratégiai partnerségi elköteleződés is példaértékű, melyért ezúton is köszönetet mondunk” – emelte ki Lehel László elnök-igazgató.