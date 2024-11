Ha valaki titkosszolgálati vezetőként szivárogtat, az államtitoksértést követ el. A sajtótájékoztatón elhangzott információ mindenképp nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Akkor is, ha az információ igaz, és akkor is, ha valaki valótlanul terjeszt ilyen informá­ciót

– mondta a Magyar Nemzetnek Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója, akit Magyar Péter vasárnapi sajtótájékoztatójával kapcsolatban kérdezett a lap.

.

Horváth József szerint a mostani geopolitikai helyzetben a szolgálatokat nem lenne szabad belerángatni a politikai arénába, ahogyan Magyar Péter tette Fotó: Képernyőkép

A Tisza Párt vezetője azt mondta, hogy már áprilisban, a kampány alatt megkereste több volt, illetve jelenleg is a titkosszolgálat körül tevékenykedő vezető, és jelezték neki, kiemelt erőkkel dolgozik az Alkotmányvédelmi Hivatal a Tisza Párt és Magyar Péter ellen. Ezt akkor kétkedve fogadták, de a nyár végén konkrét információk erősítették meg ezt. Magyar állította azt is, hogy Rogán Antal egy magán-titkosszolgálatot is üzemeltet, és ők „intézik a piszkos munkákat”.