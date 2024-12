Ferenc pápa gazdasági és társadalmi életről szóló gondolatainak középpontjában a szegényekről való gondoskodás, a Föld védelme és a béke állt mindig is. Utóbbival kapcsolatban Ferenc pápa az orosz–ukrán háború kitörését követően többször is felszólított a békére, ráadásul a szentatya közismert arról, hogy a béke érdekében mozgósítja a befolyását is