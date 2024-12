Az államtitkárság célja az aktív partneri együttműködés létrehozása

A fogyatékosság szemléletében nemzetközi és haza szintéren is változás megy végbe, a paternalista megközelítés helyett a fogyatékos emberekre mint jogok birtokosaira, a társadalomban önállóan részt vevő, annak teljes értékű tagjaira tekintenek. Ezeket a változásokat a társadalmak fejlődése mellett az is generálta, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében 2006. december 13-án New Yorkban elfogadták a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményt és az ahhoz kapcsolódó fakultatív jegyzőkönyvet, melyeket Magyarország 2007-ben ez elsők között írta alá és ratifikált. A következő év egyik legfontosabb feladata lesz a 2026. január 1-től hatályos új Országos Fogyatékosságügyi program előkészítése – mondta az államtitkár.

Az államtitkárság célja az Országos Fogyatékosságügyi Tanács tagjaival, a civil érdekvédelmi és szolgáltató szervezetekkel aktív, partneri együttműködés kialakítása és erősítése. Az államtitkárság továbbra is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy minden érintett személy, ha szeretne, tudjon a lehetőségeihez, egészségi állapotához mérten munkát végezni, munkajövedelemből tartsa el magát és családját – tette hozzá.

Célunk, hogy a fogyatékossággal élő emberek ne csupán a szociális intézkedések alanyai, hanem jogok birtokosai is legyenek, amelyek gyakorlásához az egyén mellett a teljes társadalomnak vannak feladatai

– mondta Kósa Ádám.

Az önálló fogyatékosügyi államtitkárság megalakulásával kapcsolatban kiemelte: ez az első alkalom a magyar államigazgatás történetében, hogy ilyen közvetlenül érvényesül a „semmit rólunk nélkülünk” elve.