Horváth László: arcátlan provokáció a húsvéti marihuána-tüntetés

Igen, ők azok a politikai párt, akik pár napja is nyilvánosan kábítószer-fogyasztásra buzdítottak tömegeket. Ott tart a magyar »diktatúra«, hogy egy most is illegális kábítószerfajta legális használatáért egy politikai párt tömegrendezvényt tarthat Magyarországon a kereszténység egyik legnagyobb ünnepén. Nekik semmi sem szent, ma sem