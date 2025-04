Hamarosan eltávolíthatják hivatalából Kollár Kingát (videó)

A Magyar Nemzet felidézte, hogy már EP-képviselősége előtt is az oroszokhoz hasonlította és agymosott népnek nevezte a magyarokat egy Facebook-bejegyzésében, kifejtve, hogy hálásnak kell lennünk az ukránoknak és az amerikaiaknak, hogy megállították az oroszokat, akik szerinte máskülönben bemasíroztak volna hozzánk is. Egy másik bejegyzésében annak is hangot adott, miszerint Magyarországnak fegyvereket kellene küldenie Ukrajnának. És arról is írt, hogy az alapbeállítottsága globalista és liberális, valamint arról is szólt pártja szimpatizánsainak, hogy nem véletlenül él külföldön.

„Az alapbeállítottságom globalista és liberális” – írta magáról korábban Kollár Kinga, bár szavainak jelentése igazán a mostani, legutóbbi botránya kapcsán lett világos. Amikor pártja támogatóinak mutatkozott be, ehhez még azt is hozzátette, hogy nem véletlenül él külföldön.

A Magyar Nemzet arról is cikkezett, hogy Kollár Kinga jelentős ingatlanportfóliót halmozott fel, így van neki egy 120 és egy 114 négyzetméteres lakóingatlana Gödöllőn és Erzsébetvárosban, valamint egy 100 négyzetméteres háza Esztergomban, illetve egy 30 négyzetméteres lakása az I. kerületben, továbbá egy luxusvillája is az Atlanti-óceánon fekvő népszerű üdülőszigeten, Madeirán. A politikusnak ezenfelül több mint 32 millió forintnyi állampapírja is van.

Kollár Kinga botrányos európai parlamenti felszólalását itt tudja meghallgatni: