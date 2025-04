Nemzeti gyásznap lesz Ferenc pápa temetésének a napja

Semjén Zsolt a kormany.hu portálnak nyilatkozva elmondta, hogy megrendülten értesültek Ferenc pápa halálhíréről. Kiemelte, hazánk hálás lehet a katolikus egyházfőnek, aki háromszor is felkereste népünket: egyszer a csíksomlyói nemzeti kegyhelyen, másodszor a budapesti Eucharisztikus Kongresszus idején, majd egy apostoli látogatás során.

Ferenc pápa arcképe egy római templomban

Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / Forrás: NurPhoto via AFP

A miniszerelnökhelyettes hozzátette, a halálhírről értesülve a köztársasági elnök és a miniszterelnök is részvétnyilvánító, úgynevezett kondoleáló levelet küldött a camerlengónak, Kevin Joseph Farrell bíborosnak, a protokolláris hagyományoknak megfelelően,

a kormány pedig döntést hoz arról, hogy a temetés napját nemzeti gyásznappá nyilvánítja, ami megfelel a hagyományoknak és kifejezi a nemzet háláját a Szentatya iránt, illetve a nemzet gyászát.

Semjén Zsolt nyilatkozatában kifejtette:

A Szentatyát méltán nevezték a béke emberének, hiszen ha valaki mindent megtett a békéért, akkor az a pápa volt. Magyarország Kormányának az elkötelezettsége a béke iránt találkozott az ő béketörekvéseivel, mindenben támogatta azt, hogy végre béke legyen, és a fegyverek helyett a diplomácia vegye át az események irányítását.

A miniszterelnök-helyettes az interjúban a pápa és a magyarság mély kapcsolatáról is beszélt. Elmondta, hogy a katolikus egyházfő korában magyar apácák között dolgozott Argentínában, ezért ha magyarokkal találkozott, mindig azt kívánta nekik így, magyarul: „Isten éltesse!” Semjén Zsolt szerint a pápa mindig is nagy szeretettel volt a magyarság iránt, ami kifejezésre jutott magyarországi látogatása során is. Felidézte szavait, amelyek szerint nagyon mélyen megérintette őt az a szeretet, amellyel a magyar nemzet fogadta ittjártakor.