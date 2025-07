Jeffrey Epstein-ügy 3 órája

Rágalmazási pert indított Donald Trump

Rágalmazás miatt pert indított Donald Trump a Wall Street Journal ellen – jelentették be helyi idő szerint pénteken. Az amerikai elnök azért fordult bírósághoz, mert a lap azt állította: Trump neve is szerepelt egy 2003-as születésnapi üdvözlőlapon, amelyet a később szexuális bűncselekményekkel és kiskorúak kizsákmányolásával megvádolt Jeffrey Epstein kapott. A cikk szerint Trump az üdvözlethez állítólag szexuális tartalmú rajzokat is mellékelt.

Donald Trump amerikai elnök Forrás: AFP Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI

Donald Trump legkevesebb 10 milliárd dollár kártérítést követel jó hírnevének megsértéséért. Jeffrey Epstein 2019-ben - még azelőtt, hogy bíróság ítéletet mondhatott volna felette - öngyilkos lett egy New York-i börtönben. Ügye számos összeesküvés-elmélet táptalaja lett, és felmerült a gyanú, hogy Jeffrey Epstein magasabb körökkel tartott fenn kapcsolatokat. A Donald Trump vezette 'Make America Great Again' (MAGA) mozgalomhoz közel álló körök évek óta kampányolnak azért, hogy hozzák nyilvánosságra az ügy esetleges eltussolásával kapcsolatos dokumentumokat. Trump januári hivatalba lépése után az új adminisztráció álláspontja is az volt, hogy „le kell rántani a leplet” erről a „visszataszító” ügyről. Az igazságügyi minisztérium egy július 7-én kiadott közleményben ugyanakkor arra a megállapításra jutott, „nem létezik inkrimináló ügyféllista” az Epstein-üggyel összefüggésben, illetve nincsenek bizonyítékok sem arra vonatkozóan, hogy Epstein befolyásos embereket zsarolt volna. A MAGA mozgalom köreiben a közösségi médiában óriási felzúdulást keltett a bejelentés. Tucker Carlson televíziós személyiség, a Fox News korábbi műsorvezetője azzal vádolta meg Pam Bondi igazságügyi minisztert, hogy „el akarja fojtani” az igazságot, és eljárásával „megsérti” az embereket. Mike Cernovich jobboldali politikai kommentátor, médiaszemélyiség egyenesen Trump elnökhöz intézett felhívást, arra figyelmeztetve, hogy „ez az örökségének része” marad majd, és „senki nem veszi be ezt a próbálkozást az Epstein-ügy eltussolására”.

A fokozódó nyomás miatt végül Donald Trump csütörtökön azt mondta: utasította arra Pam Bondit, hogy eszközölje ki az Epstein-ügyben tett tanúvallomások tartalmának közzétételét. Donald Trump azt állítja, hogy megszakított minden kapcsolatot Epsteinnel jóval azelőtt, hogy annak törvénybe ütköző cselekedetei napvilágra kerültek 2006-ban. A Truth Social oldalon azt írta az elnök pénteken, hogy mindenkit beperelnek, akinek része volt ebben „a hamis, rosszindulatú, rágalmazó álhír” megjelentetésében. A Wall Street Journalt tulajdonló Dow Jones médiacsoport szóvivője azt mondta, teljes a bizalmuk tudósításaik pontosságát illetően, és határozott erővel fogják védeni magukat a perben.

