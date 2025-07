Szijjártó Péter: Brüsszel a feje tetejére állította Európát (videó)

Az Európai Bizottság most másodszor üti ki az európai autóipart. Azt az európai autóipart, ami a gerincoszlopát adja az európai gazdaságnak. Kapott az európai autóipar egy mélyütést akkor, amikor tavaly az Európai Bizottság bevezette a vámokat a kínai elektromos autóipari szereplőkkel szemben, mondván, hogy majd ezzel megvédik az európai autóipari szereplőket, az európai autógyártók meg könyörögtek, hogy ne csinálják, mert ez nem a megvédésük, hanem ez egy mély ütés, megtörtént.

Egyszerű lett volna a sztori. 2,5 százalékos vámot alkalmazott eddig az Egyesült Államok az európai autóiparra. Az Európai Unió 10 százalékot alkalmazott eddig, négyszereset. Amikor Donald Trump hivatalba lépett, mondtuk az Európai Bizottságnak – azonnal csökkentsük le mi is 2,5 százalékra, mert akkor beáll az egyenlőség, alacsony vámterhek, onnan nagyon nehéz, vagy legalábbis nehezebb ezt a fajta érvelést végigcsinálni, amit hallhattunk az amerikaiaktól, hogy igazságtalanok az európaiak, stb.

– közölte a tárcavezető, aki feltette a kérdést, miért nem tette meg ezt az Európai Bizottság? Azért, mert féltek az amerikaiak szeme elé kerülni, mert emlékeztek, hogy mit mondtak az elmúlt 8 évben, és nem mertek odamenni, nem mertek kezdeményezni. Most ennek mi a vége? Eddig fizettünk 2,5 százalékos vámot, most fizethetünk 15-öt, eddig ők fizettek 10-et, most fizetnek nullát.

Hát nem mondanám, hogy az évezred üzlete, de beleillik abba a képbe, ami Von der Leyen alkalmatlanságát mutatja

– hangoztatta Szijjártó Péter, aki szerint a befektetésekről sem dönthet Brüsszel. Hangsúlyozta: Hogy egy vállalat beruház-e az Amerikai Egyesült Államok, a vállalat eldönti. De az Európai Bizottságnak ehhez mi kevés köze van?

Kiemelte:

Hogy lesz majd az Európai Bizottság gázt vásárló, vagy LNG-t, és akkor majd azzal fűtenek Brüsszelben? Hogyan? Hozzánk el se jut, mert nincs olyan szállítási útvonal. Szóval borzasztó.

A miniszter szerint, ha legközelebb lesz Európai Tanács, gondolom meg fogják kérdezni ezt. Ő a következő külügyminiszteri tanácson biztos fel fogja vetni, hogy miről maradtunk le, tehát hogy milyen európai szabályozás léphet életbe, ami alapján az Európai Bizottság beruházást tud végrehajtani bárhol.

Magyar Péter kamuzásai

Németh Balázs a műsorban elmondta: nem egy nagy dolog, de azért jellemző az első álhír, amiről beszélek, méghozzá egy Krisztina nevű nézőtől kaptam a levelet, tegnap üzenetben, hogy Magyar Péter elkezdte terjeszteni, hogy szándékosan gyújthatták fel az egyik olyan gazdának a földjét, akinél ő az Alföldön járt a múlt héten, és nézzünk már utána, legyünk szívesek, hogy ez valódi hír lehet-e. Azt derült ki, hogy szándékosságnak nyoma sincsen, nem is indult vizsgálat. Hogy bírod Magyar Péter kamuzásait? – tette fel a kérdést a műsorvezető.

Ellentétben többekkel, én nem ismerem őt. Életemben talán egyszer vagy kétszer tartózkodtunk egy légtérben, és a Hellón, Hellón túl nem jutottunk soha, tehát nekem személyes élményem nincs vele kapcsolatban, de hát ami itt zajlik, az tényleg egy szinten alul van. Tehát én megmondom őszintén, ezt nem is értem. Eleve az, hogy nyilván az ember úgy kezdi a politikai karrierjét, hogy lehallgatja a saját feleségét, majd ezt nyilvánosságra is hozza, szerintem onnantól kezdve ez elmond mindent az adott személyről

– jegyezte meg a külgazdasági és külügyminiszter.

„A hétvégén elkezdte terjeszteni a sajtó egy része, hogy a kormány szűkíti, nem bővíti, szűkíti azoknak a körét, akik megkapják édesanyaként az SZJA-mentességet. Ez is elkezdett terjedni szélvész gyorsan, hogy a négy vagy többgyermekes édesanyáknak nem jár majd az SZJA-mentesség, mert ilyen értelemben módosultak a jogszabályok. Ezzel szemben az igazság az, hogy lépésről lépésre már nem csak a négy vagy többgyermekesek, hanem októbertől a háromgyermekesek, majd jövő januártól már a 2 gyermekes édesanyák is SZJA-mentesek lesznek, ugye 10 éves ciklusokban bővül majd azoknak a köre, akik a kétgyermekesek közül megkapják. De ilyen az internet világa, hogy bárki bármit leírhat” – mondta a miniszter.

Az álhírekről szólva elhangzott: Az én keresztapám egy nyugalmazott munkás. Kérdeztem is, hogy esetleg valamiről lemaradtam-e az elmúlt hetekben vagy hónapokban, de nem, mondta, hogy ő továbbra is nyugdíjas, és továbbra is a földgyárban dolgozott.

A magyar kormány adja a legtöbb, a legszélesebb körű támogatást a családoknak. Az egész ugye az OECD, ez az úgymond fejlett gazdasági világ. Ne bántsuk meg azokat, nincsenek benne, tehát ez az OECD-ben a legjobb.

Az OECD-ben a legnagyobb GDP-arányos támogatást a családoknak a magyar kormány adja. Ezt senki nem kérdőjelezi meg, ezt senki nem vitatja. Az is világos, hogy olyan még soha nem volt, hogy ez a kormány szűkített volna bármit a családok támogatásával. Le lehet írni ezt a baromságot. És nem tudom, hogy van-e ott név, vagy arc, vagy vállalja-e, aki ezt leírja, utána még komolyan veszi-e magát, vagy utána holnap leír ugyanilyen baromságot még egyszer. Én csak a saját példámból tudok kiindulni, akik azt írták, és most csak ez az egy hazugság rólam, hogy a keresztapám a MÁV vezérigazgatója volt

– mondta a miniszter.

Szijjártó Péter kiemelte: 2006 és 2010 között volt a Fidesz kommunikációs igazgatója. Ellenzékben voltunk. Az interneten terjedő hazugásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott:

Mi minden reggel úgy kezdtük a Havasi Bercivel a napot, hogy elővettük az aznap megjelölt napilapokat, amiből nem is tudom, hány létezik ma még. Megnéztük a napilapokat, végig néztük, hogy abban mi van, és elemeztük, hogy az előző esti televíziós híradóban mi jelent meg, és akkor az meghatározta nagyjából a kommunikációs feladatokat az arra a napra. Hát ma már nincs újság. Az, hogy a TV Híradóban mi van, valószínűleg annak is korlátozottabb a hatása, mint mondjuk volt 2006 és 2010 között, és akkor valóban úgy volt, hogyha volt valami baromság, inkább azt mondtuk, hagyjuk a fenébe, mert ha beleállunk, elkezdjük magyarázni, satöbbi, csak életet adunk neki. De ma az internettel, a közösségi médiával, ahol tényleg minden szétspriccelt pillanatok alatt muszáj vele foglalkozni, mert az embernek ott van a mobiltelefonján, és ha már többször látja, akkor még a végén el is hiszi. Főleg ebben a világban, hogy azért a viszonyítási pontokat jól találjuk el. Tehát hogyha az ilyen írásokból vonunk le önmagunkra nézve is bármi fajta következtetést, akkor nagyon hamar a lelki betegség állapotába kerülünk

– hangzott el a műsorban.