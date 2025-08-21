A Nők a bántalmazás ellen Digitális Polgári Körben mindenkinek a hangja számít

A Nők a bántalmazás ellen Digitális Polgári Kört (DPK) azért hoztuk létre, hogy biztonságos, támogató teret kínáljunk azoknak, akik szembe akarnak nézni a bántalmazás különböző formáival, vagy egyszerűen csak hisznek abban, hogy együtt, egymást erősítve tudunk változást elérni – írta közösségi oldalán Vitályos Eszter.

A kormányszóvivő biztosított mindenkit, hogy ebben a DPK-ban mindenkinek a hangja számít, minden történet fontos, és

minden apró lépés közelebb vihet bennünket egy bántalmazásmentes, igazságosabb és emberségesebb világhoz.

Magyarországon 2020 az áldozatvédelem éve volt, és számos előrelépés történt: bővült az Áldozatsegítő Központok hálózata, erősödött a jogi és pszichológiai támogatás és számos módosító javaslat is született – emlékeztetett. Hozzátette: ugyanakkor azt is látják, hogy további szigorításokra, valamint a társadalmi érzékenyítés erősítésére van szükség.

A mostani egyeztetések célja, hogy a meglévő rendszert kiegészítsük, a megosztott tapasztalatokat becsatornázzuk és ha kell, még szigorúbb szabályokat alakítsunk ki a bántalmazást elszenvedettek védelme érdekében

– hangsúlyozta Vitályos Eszter.