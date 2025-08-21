A Posta önkéntesei és sztárok is bekapcsolódtak az Iskolakezdés együtt! segélyakcióba

Másfél héttel a tanévkezdés előtt gőzerővel zajlik az Ökumenikus Segélyszervezet Iskolakezdés együtt! segélyakciója: megkezdődött az új, minőségi tanszerekből álló csomagok összeállítása és az első adományok kiszállítása is. A kampányhoz csatlakozva már eddig is több híresség is személyesen segítette a csomagok összeállítását: Wolf Kati énekes, Vastag Csaba énekes és Vastagné Domján Evelin, továbbá Mezei Léda és Kardos Eszter színésznő, Szuromi Tímea Masters világ és Európa-bajnok súlyemelő és Vitányi Judit műsorvezető.

Fotó: Fekete Dániel / Forrás: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

A Segélyszervezet gyermekenként 15 ezer forintból állította össze az iskolakezdéshez szükséges alapvető, minőségi tanszerekből álló, személyre szabott csomagokat, amelyeket a Posta idén is térítésmentesen szállít ki a gyerekeknek.

A kampány célja túlmutat az oktatási eszközök biztosításán: a szervezők a közösségi összefogásban rejlő erőre hívják fel a figyelmet és kérik a társadalom támogatását.

„Mint Magyarország egyik legnagyobb munkáltatója, kiterjedt közösségi hálót működtetünk, gyakorlatilag a teljes magyar lakossággal van napi kapcsolatunk, ezért tudjuk, milyen fontos egymás támogatása és az esélyegyenlőség. Igaz ez a tanuláshoz való egyenlő esélyekre is. Ennek jegyében idén is ingyen szállítjuk ki a támogatott gyermekeknek a Segélyszervezet által összeállított tanszercsomagokat, illetve várjuk a postákon kihelyezett adománygyűjtő ládákba a pénzadományokat az év végéig.” – mondta dr. Mikecz Péter, a Magyar Posta Zrt. marketingkommunikációs főigazgatója.

Fotó: Fekete Dániel / Forrás: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: „Az összefogás csodájában bízva hirdettük meg idén is az Iskolakezdés együtt! segélyakciónkat, hogy segíteni tudjuk a legrászorulóbb családok gyermekeinek a tanévkezdését. Ezt a csodát mi nem egyfajta varázslatban, hanem az közösség erejében látjuk. Örömmel tölt el bennünket, hogy a Magyar Postát már egy évtizede ebben a közösségben tudhatjuk, ahogy azt a rengeteg adományozót is, akik a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal, vagy a segelyszervezett.hu-n online adományozva csatlakoznak az összefogáshoz! Az eddig beérkezett több min 13 millió forint adományból már a célként kitűzött 2000 tanszercsomag felét össze tudjuk állítani. Abban bízunk, hogy a nehéz helyzetben élő családok számára így a tanévkezdés nem az eladósodásról, hanem a felzárkózás esélyéről fog szólni.”