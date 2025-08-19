1 órája
Árad a gyűlölet a Tisza internetes csoportjaiban
A fideszesek megölése, megkínzása, politikusok elleni merénylet, viccelődés a holokauszttal – mindennapossá váltak az erőszakos tartalmak a Tisza Párt internetes csoportjaiban. Míg állítása szerint Magyar Péter szeretetországot épít, támogatói közül többen vért kívánnak.
A Tisza Párt elkötelezett támogatói viccesnek gondol képekkel igyekeznek emberi mivoltukban megalázni a kormánypárti szavazókat, illetve politikusok megölésére buzdítanak. A tartalmak több nap után is megtalálhatók a Tisza Pártot támogató, több mint 16 ezer főt számláló csoportban. Jól láthatóan a csoport moderátorait sem zavarja túlságosan, hogy gyűlölet-bűncselekmények elkövetéséhez asszisztálnak – hívta fel a figyelmet a jelenségre a Magyar Nemzet.
A reakciókból az is kiderül, hogy a tiszások nem elítélik, hanem mulatságosnak tartják a gyűlölet-bűncselekmények elkövetését, senki sem emelt szót a posztokban található durva tartalom ellen.
A Tisza Párt Szimpatizánsok és rendszerváltók csatlakozzatok elnevezésű csoportban fellelhető egy kép, amelyen a holokauszttal viccelődik Magyar Péter egyik elkötelezett támogatója.
Fülöp Attila: a gyerekek a Tisza Párt vezérének könnyen helyettesíthető eszközök
Amint arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, egy több mint húszezer tagot számláló közösségben a zsidók módszeres lemészárlása és a HÉV-en tapasztalható meleg közé tett egyenlőségjelet egy Magyar Péter-szimpatizáns.
Eskü megértem a zsidókat! Több mint 50 fok egy vagonban! WC, váróterem az egész vonalon nincs. A peronőrök meg csak dísznek vannak
– írta a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai nevű Facebook-csoportba egy, a pártot elkötelezetten támogató férfi. A sajátos helyesírással megírt bejegyzésben bagatellizálta a fővárosi buszok kigyulladását is.
Az illető jelvénye szerint ráadásul lelkes közreműködőként vesz részt a csoport mindennapjaiban.
A férfi közösségimédia-oldaláról kiderül, hogy elkötelezetten támogatja a Tisza Pártot, naponta akár több bejegyzést is képes megosztani, amelyen a párt támogatói, eseményei láthatók. K. Csaba emellett – saját fényképei szerint – a Magyar Péter által szervezett tüntetéseken is tiszteletét tette.
Botrányok és zűrös figurák sora: ezért ábrándulnak ki az emberek Magyar Péterből
A Magyar Nemzet az ügyben kérdéseket intézett a Tisza Párt sajtóosztályához. A szervezet válaszában kiemelte, a csoportnak semmi köze a Tisza Párthoz, annak ellenére, hogy annak neve Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai. A válaszukból az is kiderült, hogy ennek ellenére a párt rendszeresen monitorozza, milyen tartalmak jelennek meg a szóban forgó csoportban.
Rendőrségi ügy lehet a botrányos Facebook-bejegyzésből
Rendőrségi eljárás indulhat annak a Magyar Péter-szimpatizánsnak az ügyében, aki egy Facebook-csoportban a holokausztot gúnyolva a zsidók kiirtását a HÉV-en tapasztalható meleghez hasonlította. Az eset miatt Tényi István feljelentést tett a rendőrségen.
Közösség elleni uszítás bűntettének gyanúja miatt tett feljelentést a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) Tényi István azután, hogy az egyik Magyar Pétert támogató csoportban a holokauszton gúnyolódtak – értesült a Magyar Nemzet. Ezért a cselekményért akár három év szabadságvesztés is kiszabható.
– írta a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai nevű húszezer főt számláló Facebook-csoportban a napokban egy, a pártot elkötelezetten támogató férfi. A sajátos helyesírással megírt bejegyzésben bagatellizálta a buszok kigyulladását is.