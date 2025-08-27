1 órája
Az ellenzéki sajtó hallgat a Tisza-csomagról
Jobbára a pártelnök cáfolatára hagyatkoznak.
Éppen hogy csak megemlíti a baloldali média a Tisza Párt kedden kiszivárgott dokumentumát, amelyből kiderült, hogy brutális szja-emelésre készülnek Magyar Péterék - írta a Magyar Nemzet.
A Telex és a 444 is egy-egy cikket szánt a témának, míg a 24 még ennyire sem tartotta fontosnak a Tisza-adóról szóló híreket.
A Telex cikkében Magyar Péter reakciója alapján leírja, hogy a hírt közlő Indexnél „eddig is hemzsegett az ócska hazugság a Tisza kapcsán, eddig is egyértelműen kézi irányítással szerkesztették Rogán Antalék. Ma reggel viszont újabb mélységekbe süllyedt az egykor meghatározó online portál.” Magyar Péter szerint ugyanis egy harmadikos iskolás szintű, név nélküli hamisítványra hivatkozva állít a portál olyat, hogy a Tisza adóemelésre készülne, és „az Index által kitett papírfecninek semmi köze a Tiszához”.
A portál ezután kereste Magyar Péter sajtóosztályát is, ahol annyit közöltek velük, hogy „hazugság” az Index birtokába került dokumentum, de a lap nem érte be ennyivel, és egy pluszkérdést is intézve a párthoz, kiderítették, hogy
a részletes adócsökkentési programot később hozza majd nyilvánosságra a Tisza Párt.
A 444 már kicsit bátrabban kezelte a témát, és felidézték, hogy Magyar Péter korábban a februári évértékelőjében beszélt az adózásról, a nem sokkal korábbi Partizán-interjúban pedig nem mondott konkrétumot arra vonatkozóan, hogy Tisza-kormány esetén egy- vagy többkulcsos adóval számolnak. A lap hozzátette, Magyar Péter akkor mindössze annyit közölt, hogy különböző kérdéseken munkacsoportok dolgoznak.
A 24-től még ennyire sem futotta, a portál sokkal fontosabbnak tartotta Karácsony Gergely véleményét közölni, amelyben a főpolgármester kifejti: mit hallott Magyar Pétertől, ami megnyugtatta. Azt azért hozzátette Karácsony Gergely is, hogy
a Fidesz kezd visszajönni a pályára.
