Az elmúlt időszak botrányai egy tőről fakadnak (videó)
A balos értelmiség azt hazudja, hogy diktatúra van, ezért minden eszközt megengedhetnek maguknak.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
A Fleck Zoltán-ügy, a Majka-ügy és az Azahriah-ügy szerintem egy tőről fakad. El kellene gondolkodni azon, hogy nem kellene indulatokat belevinni a közéletbe – mondta el Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Mohácsy István, a Fidelitas elnöke. Az indulatok miatt követtek el merényletet Robert Fico szlovák miniszterelnök és Donald Tump ellen. Jobban oda kellene figyelni minden olyan embernek, aki vagy zenészként vagy véleményformálóként megnyilatkozik a nagyközönség előtt – fejtette ki a Fidelitas elnöke.
Hatalmas a probléma a közbeszédben, ennek oka az, hogy a balos értelmiség úgy gondolja, hogy kivonhatja magát mindenféle erkölcsi felelősség alól – mondta el Dornfed László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Erre az a mentségük, hogy diktatúra van, amit négyévente választáson akarnak leváltani. Azt hazudják maguknak, hogy itt diktatúra, elnyomás van és épp ezért minden eszközt megengedhetnek maguknak
– mutatott rá Dornfeld László.
A digitális polgári körök célja, hogy azt a szervezettséget, amellyel a Fidesz és szövetségesei (KDNP, Fidelitas) rendelkeznek le kell másolni az online világban is – mondta Mohácsy István. Mert a gyakorlatban a politikai diskurzus, a politikáról, közügyekről történő csevegés sok szempontból az online térbe helyeződött át – hangsúlyozta.
Nagyon jól kirajzolódik az elmúlt napok eseményeiből Magyar Péter személyisége
– jegyezte meg Dornfeld László. Amikor kiderül, hogy 25-en vannak ott egy eseményén, akkor mindenkire haragszik a világon, önmagán kívül. Ő semmiben nem hibázott, hibás az, aki mutatni merte ezt. De mi mást mutasson a helyszíni stáb? A virágokat, a gazt, az állítólagos napraforgót? – tette fel a kérdést az Alapjogokért Központ vezető elemzője.
