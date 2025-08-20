augusztus 20., szerda

Kérés a hívőkhöz

Böjtöt és imát hirdetett XIV. Leó pápa a békéért

Egynapos böjtöt és imát kért szerdán XIV. Leó pápa augusztus 22-re a hívőktől a béke érdekében a Közel-Keleten, Ukrajnában és a világ más, háború sújtotta térségeiben.

„Földünket továbbra is háborúk sebzik a Szentföldön, Ukrajnában és sok más régióban (…), ezért felkérek minden hívőt, hogy böjtöléssel és imával töltse augusztus 22. napját” – mondta a katolikus egyházfő vatikáni heti audienciáján.

XIV. Leó pápa
Fotó: Alberto Pizzoli / Forrás: AFP

XIV. Leó azt javasolta a hívőknek, hogy

kérjék Istent, „töltsön el bennünket békével és igazságossággal, hogy letörülhessük az elhúzódó fegyveres konfliktusoktól szenvedők könnyeit”.

A pápa már többször szorgalmazta az ukrajnai háború befejezését, és az ukrán elnök volt az első külföldi vezető, akivel telefonon beszélt. Júliusban személyesen is találkozott Volodimir Zelenszkijjel.

Tavaly októberben, az Izrael és Hamász palesztin szélsőséges szervezet közötti fegyveres konfliktus kezdetének első évfordulóján az előző egyházfő, Ferenc pápa hirdetett meg különleges böjt- és imanapot.

 

