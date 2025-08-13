A köztársasági elnök és a kormányfő is gyógyulást kívánt Demjén Ferencek

Orbán Viktor miniszterelnök gyors gyógyulást kívánt Demjén Ferencnek a Facebook-bejegyzés alatti hozzászólásában – szúrta ki a kormányfő kommentjét a Magyar Nemzet.

A lap beszámolt arról, hogy otthoni baleset miatt kórházba került Demjén Ferenc:

a 78 éves énekes felsőcombtörést szenvedett, és sürgősségi műtéten esett át. Felépülése hetekig tarthat, ezért a közeljövőre tervezett fellépéseit későbbi időpontban tartják meg.

„Az imatámogatásokért és a szimpátiaüzenetekért hálásak vagyunk!” – közölte Demjén Ferenc menedzsmentje az énekes Facebook-oldalán.

Orbán Viktor hozzászólását ide kattintva olvashatja el.

Sulyok Tamás: szívből kívánok gyors és teljes felépülést Demjén Ferencnek!

Rózsi a zenéjével generációknak adott erőt az évtizedek során. Most mi küldjük vissza ezt az erőt – visszavárjuk a színpadokra!

– írta a közösségi oldalán a köztársasági elnök.